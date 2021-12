Un faux médecin pratiquant la «hidjama» (saignée), a été arrêté par les services de police d'Oran qui ont démantelé un cabinet médical privé clandestin. Une combine mise en scène par un jeune homme,

26 ans, sans aucune formation universitaire ni pièce administrative lui permettant d'exercer la noble profession de médecine. Une activité exercée dans son cabinet ouvert et équipé dans un quartier situé dans la partie ouest de la ville d'Oran. Un cabinet agglutiné de monde dans l'espoir de soulager des maux. Le «charlatan», malgré son élégance et sa loquacité devant ses victimes, a fini par tomber dans les mailles de la justice. Il a été arrêté en fin de semaine par les policiers de la sûreté extra muros d'El Karma, en flagrant délit d'escroquerie d'une pharmacie où il s'approvisionnait en médicaments, revendus à ses patients. Selon les premiers éléments du rapport policier, le mis en cause a déjà fait plusieurs victimes parmi les pharmaciens tombés dans le piège qu'il leur a tendu en vue d'alimenter son cabinet en toutes sortes de médicaments. L'arrestation du «faux médecin» et le démantèlement du «cabinet clandestin» fait suite à l'exploitation, par les policiers, d'informations signalant les agissements suspects du «faux médecin». La perquisition, opérée au domicile de ce dernier, a permis la saisie d'ordonnances, de médicaments, notamment des boîtes de psychotropes,

13 documents de la caisse de la sécurité sociale (cartes chiffa), appartenant à des malades qu'il traitait, en plus de trois autres cachets humides, dont un appartenant à un établissement hospitalier de proximité et un autre au nom d'un autre médecin généraliste.

Les responsables de la cellule de communication et des relations extérieures, près la sûreté de wilaya, affirment que «le mis en cause sera présenté par- devant le parquet dès le parachèvement des formalités policières».