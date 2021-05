Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé lors de sa deuxième journée de visite à la 2e région militaire à Oran, un exercice tactique avec munitions réelles, qui s'inscrit dans le cadre de la clôture du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, intitulé: «RAAD-2021». L'exercice impressionnant a été exécuté par des unités de la 38e Brigade d'infanterie mécanisée et de la 8e Division blindée, ainsi que des unités des Forces aériennes, et ce, au niveau du polygone de tir et de manoeuvre. Mais auparavant, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'idée générale de l'exercice.

Lequel « vient couronner l'année de préparation au combat 2020-2021», souligne un communiqué transmis à notre rédaction par le ministère de la Défense nationale. La même source ajoute, que «cet exercice a pour objectif de hisser les capacités de combat et renforcer la coopération entre les différents états-majors, outre la formation des commandements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces». Le général de corps d'armée s'est intéressé, de près, à l'évolution des actions de combat exécutées par les unités engagées, à commencer par l'aviation de combat et les hélicoptères d'appui-feu, en passant par les différentes étapes des actions de combat exécutées dans un environnement très proche de la guerre réelle. Le MDN souligne à ce propos que «ces actions se sont caractérisées, tout au long des étapes, par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevés, reflétant à juste titre les grandes capacités de combat des équipages et des commandants à tous les niveaux. Elles reflètent également la compétence des cadres dans le domaine du montage et de la conduite des différentes actions de combat, ce qui a permis d'enregistrer des résultats probants. L'exercice a vu également le parachutage de détachements de para-commandos et le débarquement d'autres détachements par des hélicoptères en plein champ d'actions de combat». Lors de cette même journée l'hôte de la 2e région militaire visitera l'hôpital de campagne déployé dans le cadre du soutien logistique et médical des Forces, où il a suivi des explications exhaustives sur l'ensemble des composantes humaines et matérielles de l'hôpital, nécessaires à l'environnement de la guerre réelle. Le MDN précise également que « le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l'exercice, où il les a félicités pour les efforts laborieux consentis tout au long de l'année de préparation au combat 2020-2021, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de l'exercice, qui était un succès, grâce à ses résultats encourageants et le bon déroulement de toutes ses phases». On tiendra compte également de l'inspection des unités ayant participé à cet exercice par le général de corps d'armée.

Rappelons que lors de son premier jour, Chanegriha avait mis en garde les aventuriers qui tentent de déstabiliser le pays, leur promettant une réaction conséquente.