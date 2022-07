Le Front des forces socialistes (FFS) toujours au rendez-vous des grands moments de l'histoire de l'Algérie. Dans un message à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le parti cher à feu Hocine Ait Ahmed qualifie cette halte d'«évènement majeur de l'histoire de notre pays». «C'est sous cet angle qu'il faut apprécier cette date pour nous fournir une meilleure lecture des séquences passées, et nous donner la perspective d'appréhender l'avenir de notre nation avec raison, lucidité et responsabilité», écrit-il dans un long message signé par le premier secrétaire national, Youcef Aouchiche.

«Notre Indépendance nationale est un acquis irréversible, nul ne saurait le remettre en cause», soutient-il avant de revenir sur les dérives de ces dernières années.«Pourtant, les rêves et les espoirs qui ont porté notre glorieuse Révolution ont été mis à mal par les dérives successives de ceux qui ont dirigé le pays», a-t-il souligné. «60 années plus tard, nous arrivons avec plus de déceptions que de promesses réalisées. 60 années plus tard, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes: instabilité politique, fragilité économique et précarité sociale», a-t-il poursuivi non sans rappeler le contexte international actuel.

«Une situation aggravée par un contexte international porteur de risques majeurs sur notre cohésion sociale comme sur notre souveraineté et notre unité nationales», est-il précisé. Pour le FFS, les échecs à répétition des options politiques, économiques et sociales désastreuses ont fait que les Algériennes et les Algériens ont fini par perdre confiance, avant de se révolter massivement le 22 février 2019.

«Le risque désormais est de les voir se désengager définitivement, si des révisions déchirantes ne sont pas opérées», est-il attesté, tout en indiquant qu'«il y a, toutefois, un temps pour toute chose en politique». «L'esprit patriotique exige de nous, aujourd'hui, de ne pas nous limiter à la seule dénonciation des dérives du pouvoir, mais de dresser de façon lucide, nos bilans», poursuit le FFS. « Nous ouvrirons ainsi les perspectives en mesure de rendre espoir et confiance. Chacune et chacun d'entre nous est appelé à mesurer les exigences du temps politique que seul un consensus national saurait relever, tant les chantiers sont nombreux et les obstacles immenses», a-t-il assuré. Pour le FFS, l'urgence est de faire preuve de lucidité et de maîtrise individuelle et collective. «Agir dans la liberté mais aussi dans la responsabilité. La célébration des soixante ans de notre indépendance nous interpelle tous sur l'impératif d'ouvrir un dialogue inclusif, responsable et transparent, afin d'amorcer un véritable processus politique et démocratique de changement», estime- t-il. Enfin, le plus vieux parti de l'opposition se montre très confiant quant à l'avenir du pays. «Face aux défis qui s'imposent à notre pays et à notre région la commémoration de ce 60e anniversaire nous ordonne de garder espoir et de ne jamais oublier que notre peuple a déjà su être un exemple de libération et d'indépendance», rappelle-t-il avant de rendre hommage aux «martyrs, vive l'Algérie libre, souveraine, démocratique et prospère».