Des youyous de l'indépendance déchirant les cieux de ce mois de juillet 1962, marqué par cette liesse populaire spontanée et bigarrée, en ce début du mois de juillet 2021 caniculaire, sur plus d'un plan, où l'Algérie amorce un grand virage de son histoire contemporaine, c'est tout un pan de l'histoire de ce pays qui nous interpelle. 5 Juillet 1962 -5 Juillet 2021, que de chemin parcouru par l'Algérie, dans sa jeune histoire! Etat social, par essence et par excellence, le pays n'a jamais failli à sa réputation. Malgré le tarissement des ressources, l'Algérie est l'un des rares pays à continuer à consacrer des budgets colossaux aux aides et à la protection sociales. Ainsi, selon les différentes statistiques officielles et celles des ONG et autres organismes mondiaux de l'ONU, l'Etat algérien consacre plus de 8% de son PIB et plus de 20% de son budget aux transferts sociaux et à l'aide sociale, en direction des différentes couches sociales. Au lendemain de l'Indépendance, l'Algérie était face au défi majeur d'édifier un état, de créer et d'organiser ses structures, et de faire fonctionner un pays de la taille d'un continent, tant au niveau de l'administration, en passant par la défense du pays et la sécurité de ses frontières, la santé de ses populations, l'enseignement et l'éducation de ses générations, la construction de son économie, qu'au niveau de la récupération de la totalité de ses ressources et potentialités, tout était à refaire depuis le début. La nationalisation des hydrocarbures est venue donner un souffle supplémentaire à l'économie industriaslisante et au secteur de l'énergie, en particulier. L'embellie est telle que les pouvoirs d'alors ont décidé de lancer un programme ambitieux en direction du monde agricole et de la campagne. C'était la révolution agraire qui avait, tant bien que mal, charrié tout un pan de la société algérienne, dont les étudiants, intellectuels et les agriculteurs, emportés par un enthousiasme sans pareil. L'élan est freiné par les premiers couacs du premier choc pétrolier mondial et les premières crises économiques et financières d'envergure mondiale.

L'ouverture sur le marché est annoncée, à travers la recherche d'un nouveau mode d'intégration à l'économie régionale et internationale. Nous sommes en plein dans les années 80, l'Algérie est à la croisée des chemins. Des réformes urgentes devaient être engagées sans état d'âme. Une nouvelle dynamique économique est alors enclenchée, visant une transition progressive à l'économie de marché. Malgré une avancée significative sur l'échelle des indicateurs macroéconomiques et de croissance, sur le plan social, les premières complications pointent du nez donnant lieu aux premiers soulèvements populaires d'octobre 1988, à commencer par la ceinture sociale mise en place, à travers la création des dispositifs sociaux et le lancement des chantiers de réformes économiques dans le pays, pour sortir du système économique rentier.