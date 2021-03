Deux ans après le mouvement de protestation pacifique ayant entraîné la démission de l'ancien chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika, l'absence d'amélioration des conditions économiques et sociales risque de déboucher sur un autre mouvement de contestation. Si la grogne sociale n'est pas nouvelle, la pénurie de produits de première nécessité, la flambée des prix, la mal-vie, le déni de justice et tant

d'autres risquent d'être vécus par la population comme un point de rupture. Cette flambée des prix s'accompagne désormais de celle du social. D'autant qu'une dévaluation, en théorie, doit permettre de rendre la monnaie nationale plus compétitive, et donc de stimuler les exportations pour relancer l'économie. Mais, cette forte dévaluation du dinar -avec une dépréciation qui s'est accélérée- a provoqué ces derniers mois une hausse des prix de la vie courante. À la répercussion automatique et unidirectionnelle des fluctuations à l'international, s'ajoute l'inflation qui rattrape le moindre sou accordé aux salariés.

Entre mener à terme les réformes initiées et calmer la grogne sociale, c'est une question de bon équilibre à trouver. Entre l'urgence sanitaire et la nécessité économique, il y a péril en la demeure. Une double crise à endiguer. Un dilemme cornélien auquel fait face le gouvernement appelé à trouver une solution urgente à cette équation au risque de subir l'onde de choc des grèves annoncées par plusieurs syndicats. À ces appels, risquent de se griffer la colère des travailleurs ayant perdu leurs emplois et des familles pour exprimer leur ras-le-bol face à une inflation en nette hausse, un niveau de vie en chute libre, des pénuries, des coupures d'eau ou encore l'indisponibilité de liquidités.

Aussi, l'effondrement du pouvoir d'achat induit par l'inflation élevée et incontrôlée, combiné avec le mécontentement qui couve au sein de la population pour diverses raisons, pourraient servir de faille au volcan social. Certes, le chef de l'Etat a entrepris plusieurs chantiers politiques dans sa quête d'une longue progression vers la stabilité, la sécurité et le progrès. Le dernier remaniement gouvernemental peut-être qualifié d'engagement en faveur d'une bonne gouvernance. Cependant, pour le simple citoyen, ces changements ont été mineurs ne laissant que les ministres sans importance au quai. De même, que des législatives anticipées sont programmées laissant la porte ouverte aux jeunes et loin de l'argent « sale». Il n'en demeure pas moins que le maintien du statu quo n'envenimera que davantage la situation. D'autant que le citoyen, au demeurant, ne croit guère en la classe politique, toutes tendances confondues, loin d'être à la hauteur des enjeux. Or, avec le temps qui s'écoule, feindre le changement par des actes politiques sans enthousiasme au milieu de l'aggravation des problèmes socio-économiques ne fera qu'augmenter le marasme. Certes, il est difficile d'assurer un équilibre entre l'impératif de mener à terme les réformes et de répondre à une demande sociale. L'enjeu est double, le risque aussi. Faut-il pour autant avancer à dose homéopathique?