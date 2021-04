Fait du hasard ou simples coups de jalousie ou encore s'agit-il d'actes criminels hautement réprimés par la loi réglementant la protection des enfants, en particulier les mineurs protéger contre les mineurs? Le fait est présentement acté par toutes ces histoires de disparitions énigmatiques des enfants en bas âge.

Des réponses, sinon des explications s'imposent. D'autant plus que ces histoires risquent de prendre de l'ampleur. Au milieu de la semaine dernière, les policiers de la 17e sûreté n'ont pas piaffé ni flippé en actionnant la machine des recherches portée sur un enfant âgé de 7 ans. Ce dernier a été libéré des mains de sa ravisseuse, âgée de 35 ans, et résidente du quartier de Trouville dans la station balnéaire d'Aïn El Türck. Après la disparition du petit, la mère, ayant pris son mal en patience, n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'en remettre aux enquêteurs signalant, amèrement, le fait. L'enquête, diligentée, a été renforcée par les services opérationnels. Les policiers ont utilisé le gros de leurs moyens techniques. Après trois jours d'intenses recherches, les policiers ont réussi à localiser la ravisseuse. Les policiers sont passés à l'action lançant leur offensive, libérer l'enfant sain et sauf et sans fracas avant de procéder, sur le champ, à l'arrestation de la femme prise en flagrant délit de séquestration du petit dans son domicile. Celle-ci, ayant été conduite vers les locaux policiers, n'a pas tardé à reconnaître son fait avouant qu'elle est en relation amicale avec la victime, l'enfant kidnappé. Les policiers, eux, n'ont rien entendu hormis le chef d'inculpation de détournement de mineur qu'ils ont appliqué à la ravisseuse, d'autant plus qu'elle a été arrêtée en flagrant délit. La mise en cause répondra donc de ses faits devant le parquet.

D'autant plus qu'elle a été accablée par la mère de l'enfant ayant signalé la disparition de sa progéniture sans connaître la destination prise par la victime au moment des faits, ne s'attendant aucunement à ce qu'elle fasse facilement l'objet d'une trahison odieuse pouvant lui être infligée par sa copine avec laquelle elle a partagé ses peines quotidiennes. Au risque de généraliser, ces faits risquent de se transformer en véritables histoires de routine alimentant aussi bien la curiosité des uns et la spéculation des autres, faisant de la surenchère un sujet dominant les débats locaux. La disparition des enfants en bas âge est à élucider sur tous ses angles.

Les spécialistes sont appelés à faire preuve de plus de responsabilité en fournissant tous les détails tournant autour de chacun de ces faits qui sont de plus en plus inquiétants. C'est le cas d'un autre enfant, âgé de 12 ans et scolarisé dans le collège de Tandjaoui, prés de Gambetta. Ce dernier, ayant disparu à son tour, n'a été retrouvé, sain et sauf, errant à El Akid Lotfi, que le lendemain, après avoir tant sué et inquiété sa famille et les proches de cette dernière le cherchant partout dans la ville.

Les policiers, eux, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les contours de cette autre affaire qui continue à alimenter les discussions axées très souvent sur les enlèvements.