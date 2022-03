Un enfant de 3 ans a trouvé la mort et un sexagénaire a été blessé, suite à un incendie déclaré dans deux chalets, à Aïn El Bia (à l'est d'Oran), indiquent les services de la Protection civile. Le sinistre s'est produit, lundi soir, à Haï Salaman, dans la commune d'Aïn El Bia relevant de la daïra de Bethioua, entraînant le décès d'un enfant de 3 ans des suites de ses brûlures au 1er degré. Un homme, âgé de 63 ans, atteint aux membres supérieurs, a reçu sur place les premiers soins avant d'être transféré au service des urgences de l'hôpital El Mohguen. La dépouille mortelle de la victime a été déposée à la morgue du même établissement hospitalier. L'intervention des agents de la Protection civile a permis de maîtriser l'incendie et d'empêcher sa propagation. D'importants moyens ont été mobilisés dont 90 agents,

13 camions d'extinction, quatre ambulances, et cela sous la supervision du directeur de wilaya de la Protection civile.