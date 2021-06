Dans le village de Tamridjet, la consternation est grande après la découverte du corps inerte d’une enfant de 10 ans dans la forêt de la commune . Le petit était porté disparu depuis dimanche dernier. Il était sorti de son domicile, dans la matinée, avec un groupe d’adultes pour récolter l’origan, dans la montagne, mais au retour l’enfant manquait à l’appel. Alertés, les parents de la victime et les habitants du village se sont alors mobilisés et ont lancé de vastes opérations de ratissage pour retrouver l’enfant. Ce n’est qu’à l’aube de la journée de lundi que le corps sans vie du petit a été découvert. Les circonstances de ce décès n’ont pas encore été révélées et les services de sécurité, qui ont ouvert une enquête, poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.