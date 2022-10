Le Sommet arabe, qui se tiendra les 1er et 2 novembre à Alger, aura capitalisé la Déclaration d'Alger et son issue visant à mettre un terme aux divisions inter-palestiniennes. L'Algérie est désignée comme le «parrain» de cette initiative, avec d'autres pays arabes dont le rôle pourrait être prépondérant.

Le prochain Sommet arabe d'Alger va statuer sur plusieurs questions d'importance capitale. Il s'agira, en premier lieu, de relancer la question palestinienne et le processus politique pour une solution durable.

Il y aura aussi la question de la réforme de la Ligue des États arabes, en révisant les mécanismes qui la régissent depuis sa création. La crise au Yémen, le dossier de la Libye et de la Syrie seront à l'ordre du jour du prochain Sommet.

Il est a rappeler que dans l'un des neuf points énumérés dans la Déclaration d'Alger pour réaliser la réconciliation inter-palestinienne, il y a un mécanisme qui doit être activé pour mettre en oeuvre la solution préconisée par ladite Déclaration. Cet aspect souligne qu'«Un groupe de travail algéro-arabe sera chargé de superviser et de suivre la mise en oeuvre des clauses du présent accord, en coopération avec la partie palestinienne et sous la supervision d'Alger».

Le prochain Sommet va nécessairement insister sur cette question afin d'accélérer les chances d'une solution à la crise qui caractérisait les factions palestiniennes. La Ligue arabe, à travers son secrétaire général doit baliser le terrain pour atteindre cet objectif, en coordination avec les autorités algériennes. Le défi est grand quant à la résolution de la crise palestinienne pour aller d'une manière commune à une démarche concrète qui défendra le droit des Palestiniens à l'indépendance et le recouvrement de sa souveraineté nationale.

L'Algérie va veiller au respect de l'application des principes énumérés dans la Déclaration d'Alger. Cela doit se faire dans un délai ne dépassant pas une année. Ce timing est justifié par la nécessité d'«élire le Conseil national palestinien à l'intérieur du pays et à l'étranger, sur la base du système de représentation proportionnelle intégrale, conformément à la formule consensuelle et aux lois adoptées, avec la participation de toutes les forces palestiniennes dans un délai n'excédant pas un an, à compter de la date de signature de la présente Déclaration. À cette occasion, l'Algérie exprime sa disponibilité à abriter la rencontre du nouveau Conseil national palestinien, favorablement accueillie par toutes les factions participant à cette conférence», souligne-t-on. Le deuxième thème, à savoir la réforme de la Ligue des États arabes, va soulever certainement de grands débats, surtout que cette institution n'a pas connu de changement ni de révision dans sa gestion depuis sa création, en 1945. L'approche maintenue pour voter et entériner les décisions des Sommets arabes est désapprouvée par la majorité des pays arabes qui récusent le recours à l'unanimité, sans tenir compte des avis des États majoritaires sur les questions essentielles qui taraudent le Monde arabe.

L'approche algérienne, défendue afin de réformer la Ligue arabe, exige que «le poste de secrétaire général de la Ligue soit assuré à tour de rôle».

L'Algérie souhaite dépasser la réforme formelle de la Ligue arabe en s'intéressant uniquement au fonctionnement organisationnel de la Ligue, mais bien plus profondément que cela, elle vise la révision de fond en comble de la Charte de la Ligue arabe.

Il est clair que l'enjeu n'est pas reluisant et que les approches antagoniques sont d'une ampleur grandissante, mais la situation que traverse le Monde arabe en particulier et les changements que subit le monde en général, imposent aux États arabes de s'adapter et de s'arrimer aux mutations et aux reconfigurations géopolitiques en cours.

Le prochain Sommet arabe sera l'occasion idoine pour les États arabes de mettre en place une nouvelle charte qui déterminera les grandes lignes de l'action arabe commune et les véritables enjeux qui doivent animer le travail des dirigeants arabes pour faire face aux conséquences du nouvel ordre mondial qui s'esquisse actuellement.