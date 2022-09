La directrice adjointe de Sorfert Algérie, Souad Abdellah, a indiqué que «l'entreprise chimique algérienne, spécialisée dans la production d'ammoniac et d'urée, vient de faire don de 800 tonnes d'engrains au profit des agriculteurs de la wilaya». Lors de la cérémonie de livraison, la même source a indiqué que «cette initiative, première du genre, a été menée conjointement par l'entreprise Sorfert relevant de la Sonatrach et Asfar-Trade, filiale de la société Asmidal, et ce dans le cadre d'une action citoyenne visant l'encouragement et le développement du secteur de l'agriculture», ajoutant que «d'autres actions seront lancées incessamment au profit des paysans des autres wilayas et plusieurs autres régions du pays».

La même source a indiqué que «l'entreprise contribue amplement dans l'approvisionnement du marché national en matière des engrais de bonne qualité eu prix soutenu aux fins d'assurer le développement de la production agricole en Algérie dans le cadre du plan du gouvernement visant à garantir la sécurité alimentaire et soutenir l'économie nationale». Pour sa part, le directeur général de Asfar-Trade, Farès Bourkhis, a indiqué que son «entreprise, spécialisée dans la commercialisation et la distribution d'engrais de différents types, a mis en place les moyens logistiques en distribuant, à temps, cette grande quantité des engrais au bénéfice des fellahs».

«La livraison a été réussie», a-t-il expliqué. Le même responsable a mis en avant la volonté de son entreprise à contribuer dans d'autres opérations de même nature en vue d'encourager le secteur de l'agriculture, notant que l'entreprise a procédé, l'année dernière, à la commercialisation de 125000 tonnes d'engrais. «Nous nous attendons à une hausse à hauteur de 15% de la commercialisation de nos produits au cours de cette année», a-t-il fait savoir, tout en prenant en compte «la forte demande formulée». D'autant plus que, a-t-il souligné, que «les engrais constituent une matière non moins importante qui permet l'amélioration de la production agricole». De son côté, le directeur des services agricoles de la wilaya d'Oran, Rachid Rahmania, a indiqué que «200 agriculteurs ont bénéficié de ce don accordé par l'entreprise Sorfert», notant que «d'autres opérations suivront dans le cadre du soutien au secteur agricole».

La même source a également relevé les «résultats satisfaisants» obtenus par le secteur dans cette wilaya cette saison, notamment en ce qui concerne la campagne des moissons. Une saison, selon le directeur des services agricoles, sanctionnée par la récolte d'environ 400000 quintaux des différentes variétés des céréales, annonçant que «les services locaux en charge du développement agricole oeuvrent, ces dernières années, pour l'élargissement du foncier agricole, notamment celui lié à la culture des céréales». «Nous envisageons étendre, cette année, les surfaces céréalières de la wilaya en les ramenant de 44000 ha à 50000 hectares».