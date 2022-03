Il y a 60 ans, l’Algérie arrachait son indépendance. C’était le 19 mars 1962. Une date qui reste gravée dans les mémoires de millions d’Algériens, et transmise à travers les générations, pour que nul n’oublie la grandeur de la révolution d’un peuple qui a mis en échec l’une des plus grandes puissances à l’époque. Comment cette date a été vécue, et comment est-elle perçue aujourd’hui ? Des anciens et des jeunes nous en parlent.

Pour ce père de famille âgé de la cinquantaine, le 19 mars 1962 reste l’une des plus importantes dates de l‘histoire de notre pays, il nous confie : « Je n’ai pas assisté à cet événement, mais j’ai la chance d’appartenir à la génération d’après-guerre, qui a hérité d’un message fort, et d’une éducation scolaire et familiale foncièrement axée sur le patriotisme et sur l’importance des sacrifices consentis par nos parents et nos aïeux, pour que les générations futures vivent libres. ». Tandis que pour Saïd, un jeune universitaire, les choses ne se sont pas présentées de la même façon. «Je connaissais sommairement l’importance de cette date qui, à mes yeux, était éclipsée par la célébration de l’indépendance le 5 juillet 1962. Mais les événements fâcheux qui ont marqué mon époque, m’ont incité à faire des recherches, pour avoir une image plus claire et savoir que cette date, le 19 mars 1962, avait acté la victoire de l’Algérie sur la France. Et ce, après de longues années de résistance et de souffrances. Cette démarche a été pour moi, comme une prise de conscience, qui va me permettre de transmettre ce message à mes enfants ». Par ailleurs, on perçoit une lourde émotion, partagée entre une immense joie, et une grande tristesse, dans la voix de Si Mohamed, révolutionnaire de la première heure, lorsque nous lui avons demandé de nous livrer comment il avait vécu ce jour mémorable. «Je n’ai pu que pleurer durant toute la journée. J’étais submergé par un amalgame de sentiments de délivrance et de soulagement. Je ne pouvais m’empêcher de repenser à tout ce qui c’était passé durant cette guerre. Ce fut un tournant décisif, et une page nouvelle dans l’histoire de l’Algérie.».