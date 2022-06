Selon un communiqué du parquet du tribunal d'El Oued rendu public, hier, un député et le chef de brigade de la gendarmerie par intérim ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête sur une affaire de fraude au BEM. L'affaire a éclaté le 7 juin, suite à une dénonciation de la part du chef du centre d'examen de la commune de Still dans la wilaya d'El Oued qui a informé la gendarmerie d'El Meghaier que le dénommé A.A. a adressé une enveloppe contenant une réponse au sujet de mathématiques via le chef de la brigade de la gendarmerie et destinée à sa fille candidate au BEM. Après leur audition par le juge d'instruction, le député à l'APN et le chef de brigade la gendarmerie ont été placés sous mandat de dépôt tandis que deux autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.