La campagne de vaccination contre la Covid-19 patine en Algérie, la faute est due à des livraisons qui tardent à arriver. Pourtant, selon les affirmations des autorités sanitaires, le pays a signé plusieurs contrats avec les laboratoires internationaux ayant développé cet antidote.

Des millions de doses devaient arriver au courant des deux derniers mois, en plus de celles promises dans le cadre du dispositif Covax. Alors que les signes d'une troisième vague pointent le bout du nez, les vaccins arrivent à «doses homéopathiques». «Insuffisants pour aspirer à une véritable immunité collective», ne cessent de crier les spécialistes. Certains d'entre eux sont même montés au créneau pour s'interroger où étaient les «amis de l'Algérie»?

L'ambassadeur de Russie, l'un de nos partenaires les plus stratégiques, a réaffirmé la détermination de son pays à tenir ses engagements en ce qui concerne les commandes algériennes du Spoutnik V. Dans une déclaration à la chaîne de télévision privée de Ennahar, Igor Beliaev a affirmé qu'un demi-million de doses arriveront prochainement. «Ces 500.000 doses, qui font partie de la commande initiale de l'Algérie, sont attendues au courant des mois de mai et juin», a-t-il précisé.

Le diplomate russe a, toutefois, souligné qu'il n'y a pas de signature d'un autre contrat pour l'acquisition de nouvelles doses. «Néanmoins, il y a des discussions, à cet effet, entre nos deux pays», a-t-il révélé. Ce qui veut dire que pour le moment, ces 500.000 doses sont les derniers contingents de l'Algérie en ce qui concerne ce vaccin. Une bonne «pioche», mais qui reste insuffisante au vu du retard accumulé dans l'opération de vaccination.

Le Kremlin ne compte pas abandonner son allié. Moscou et Alger comptent sur le lancement de l'usine algérienne du Spoutnik V afin de rattraper le retard accumulé. «L'usine de production de vaccins Spoutnik V, qui sera implantée en Algérie, devra répondre aux besoins locaux en vaccin. Et s'il y a un excédent, l'Algérie peut l'exporter», a attesté l'ambassadeur russe qui s'est dit très confiant de la concrétisation très prochaine de ce projet. Dans ce sens, il rappelle que des usines sont déjà entrées en production dans plusieurs pays à travers le monde, à l'instar du Kazakhstan, la Biélorussie et la Serbie.

L'Algérie sera-t-il le prochain sur la liste? C'est ce que veut le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La semaine dernière, lors d'une réunion d'urgence consacrée au Covid-19, il a remonté les bretelles aux membres du gouvernement par rapport à ce dossier. Il a affirmé sans détour qu'il «doit être concrétisé sans délais». Car, avec la forte demande internationale sur les vaccins, la production locale demeure la seule solution pour arriver à lancer une vraie campagne de vaccination. Le coup de colère du président va-t-il donner ses fruits? Wait and see...