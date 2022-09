Dans l’optique d’apporter des solutions à l’épineux problème de la disponibilité des billets d’avions en haute saison, le ministère des Transports a fixé la date butoir du 1er juin 2023 pour la mise en place d’un programme de vente électronique des billets d’avion. C’est ce qui ressort de la réunion présidée, ce samedi, par le ministre du secteur Abdellah Moundji. Tenue en présence des cadres du ministère ainsi que du DG et de plusieurs responsables d’Air Algérie, cette dernière a essentiellement porté sur le « programme de vente électronique des billets d’avion et la mise en œuvre du programme complémentaire des vols ». Il faut dire que les désagréments subis par les voyageurs durant la saison estivale, ont pris des allures de calvaire. En plus de l’application de tarifs excessivement chers, les Algériens résidant à l’étranger, ont dû se soumettre aux longues attentes, et aux interventions pour accéder au fameux titre de voyage. Une situation inextricable, qui découle de la faiblesse du nombre de la cadence des vols programmés. Ce qui a directement impacté les prix des billets, et leurs disponibilités. À cela s’ajoute, le poids et la lenteur des services, souvent accompagnés de pratiques non professionnelles. Une image peu reluisante du secteur que le ministre a fortement souligné, insistant sur « l’impérative éradication des aspects négatifs qui ont marqué l’opération de vente des billets aux citoyens cette année, et la nécessaire prise en charge des préoccupations de la diaspora liées, notamment à l’élaboration d’un programme de vols leur permettant de regagner le pays dans les meilleures conditions ». Une tâche qui nécessite une grande préparation, et l‘installation de nouveaux mécanismes de gestion. D’autant plus que l’augmentation de la fréquence des vols, n’est plus conditionnée par les mêmes règles sanitaires, et n’attend plus d’ouverture de l’espace aérien, comme cela a été le cas durant la crise sanitaire. Autrement dit, la mise en place d’un nouveau programme annuel de vols s’accompagne désormais, de l’objectif de hisser la cadence aux niveaux attendus par la clientèle. Pour ce faire, en plus de la date butoir pour élaborer un programme de vente de billets électroniques, il a été décidé lors de cette réunion d’ « inclure l’aspect lié au e-paiement, et la constitution d’un groupe de travail et de suivi chargé de soulever des rapports mensuels jusqu’à l’entrée en vigueur de l’opération ». Il s’agit d’un bond remarquable en matière de développement et de modernisation, dans la mesure où la vente électronique des billets réglera un grand nombre de problèmes.