Un challenge de taille mais pas impossible pour le directeur de la santé publique (DSP) à Annaba, le docteur Mohamed Nacer Daâmache. Le responsable mise énormément sur l'implication citoyenne.

À Annaba, on ne parle pas d'objectif mais plutôt d'un défi, car le retour à une vie sociale normale relève du degré de conscience des habitants de la wilaya. Au premier jour de cette vaste campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, le flux citoyen était relativement timide.

Le nombre de citoyens devant les points de vaccination, implantés dans plusieurs zones de la ville, dénote la baisse de l'appréhension vis-à-vis du processus de vaccination à ses débuts.

a priori, l'aspect national de cette campagne de vaccination était un facteur rassurant pour les populations, où, dans certains points de vaccination, l'engouement était perceptible. Signalons que pas moins de 154 points de vaccination gratuite ont été mis en place pour accueillir les citoyens.

Tous les moyens matériels ont été mis en place avec la mobilisation de 196 staffs médicaux, afin d'assurer, dans les meilleures conditions, le processus de vaccination.

Par ailleurs, la wilaya d'Annaba, depuis l'amorce de la vaccination anti-Covid-19, a enregistré un taux de 34% de vaccination de la population ciblée, ce qui ne peut en aucun cas assurer l'immunité collective.

Les autorités sanitaires de la wilaya d'Annaba tentent de cibler 50 000 vaccinations en une semaine, soit avant les rentrées scolaire et sociale. Ce qui conduit à 50% de la population qui devra être vaccinée. Car, il est important de signaler que les services de santé de la wilaya d'Annaba, la direction de la santé publique, en l'occurrence, veut faire de Annaba, la première wilaya où le confinement sera levé et, pourquoi pas?, avec lui le port de la bavette. Surtout, comme souligné par le DSP d'Annaba, sur les ondes de la chaîne locale «la nette baisse des cas de contamination à Annaba», due au respect du confinement et des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie. Selon le responsable de la santé publique à Annaba, cette prise de conscience, quant au danger de la pandémie, était pour beaucoup dans cette régression des cas de contamination à la Covid-19.