Tous les regards étaient braqués, hier, sur le déroulement du premier jour du BEM. Contrairement à ce que tout le monde craignait, la navigation internet n'a pas été perturbée, comme durant les années précédentes, où les autorités avaient décrété des coupures temporaires de l'accès à la Toile, pour éviter la fuite des sujets et la triche lors des examens de fin d'année.

Le ministère de l'Education nationale s'est donc contenté cette année de l'opérationnalité et l'efficacité des appareils de brouillage installés au niveau des centres d'examens, avec la collaboration des ministères de la Défense, de la Poste et des Télécommunications. Une réalité qui a réjoui les internautes algériens et les entreprises économiques, qui souhaiteraient voir cette mesure reconduite lors des épreuves du bac de cette année qui débuteront dimanche prochain. Concernant l'examen du BEM, les épreuves de ce dernier ont démarré hier, au niveau des 2585 centres d'examens répartis sur l'ensemble du territoire national. Les 641 187 candidats, qui ambitionnent de décrocher le fameux sésame, ont renoué ce mardi avec le stress. À Alger, l'ambiance du premier jour des épreuves était, grosso modo, calme. Les élèves ont entamé les premières épreuves, dans des conditions climatiques clémentes. Ils ont commencé la matinée par les deux épreuves de français et de physique. Cela avant d'achever cette première journée avec les épreuves de l'éducation islamique et civique.

Les sujets d'examens ont été, selon la plupart des candidats que nous avons rencontrés, à la portée de tous. «Nous sommes très soulagés, et normalement tout s'est bien passé», nous ont confié quelques candidats rencontrés à Kouba, avec le sourire aux lèvres, pour affirmer le constat. Le brouhaha habituel était au rendez-vous. Les ruelles, tout autour des différents centres d'examens étaient noires de monde. Masque sur le visage pour la plupart, les candidats tenaient visiblement à garder la distance physique, étant donné que le spectre du virus plane sur la capitale. Les Algériens, en général, et les parents d'élèves en particulier, étaient branchés sur cette première journée des épreuves du BEM qui s'est déroulée sur fond de prudence sanitaire. C'est avec une boule à l'estomac que plusieurs parents d'élèves ont, hier, attendu leurs enfants à la sortie des centres d'examens.

C'est le nouveau challenge que devra relever la famille éducative pendant 3 jours d'épreuves. Le défi est à la portée des candidats, puisque l'on notera que le premier jour des examens du BEM s'est déroulé dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie. Des banderoles colorées au sol, des barrières physiques étaient en place dans tous les établissements visités pour assurer le respect de la distanciation sociale entre les élèves.

Les flacons de gel hydro-alcoolique étaient également fournis, à l'entrée des classes, pour ceux qui n'en avaient pas, a-t-on appris des élèves approchés. Il y a lieu de noter par ailleurs, que les élèves débuteront le deuxième jour avec les maths de 8h30 à 10h30. Ils passeront par la suite l'épreuve d'anglais de 11h30 jusqu'à 12h30 et finiront ensuite par le dernier examen de la journée qui est l'histoire et la géographie de 14h30 jusqu'à 16h00.

Quant au dernier jour d'examen du BEM, les élèves commenceront de 8h30 jusqu'à 10h30 avec le français. Ils passeront ensuite aux sciences humaines de 11h à 12h30 et finiront avec tamazight qui est le dernier examen du BEM prévu de 14h30 à 16h00. En fait, la journée d'aujourd'hui s'annonce pleine de suspense. Les résultats des épreuves de 5ème année primaire seront connus aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé, hier, l'Office national des examens et concours (Onec).

Bonne chance à tous nos enfants!