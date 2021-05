L'entame effective de la campagne électorale a été timide pour les listes électorales d'indépendants et ce, pour de multiples raisons. D'abord, l'inexpérience pour nombre d'entre elles, ensuite le manque de moyens, étant donné qu'une majorité de leurs candidats est constituée de simples salariés ou fonctionnaires issus de couches moyennes, ce qui devrait compliquer, quelque peu, leurs marges de manoeu-vres respectives. Cela est d'autant plus plausible que les aides financières promises par l'Etat et contenues dans la loi électorale, n'interviendront qu'à la fin des élections.

Les indépendants devront se débrouiller, autant que faire se peut, afin de trouver les financements nécessaires pour assurer une bonne campagne. Pour les partis politiques, rompus à pareilles traditions électorales et pourvus de moyens humains et de logistiques, beaucoup plus importants, les choses semblent faciles et très claires. mais cela suffira-t-il à drainer du monde le jour du vote ou à rafler les voix et convaincre l'électorat? «Les meetings ne sont pas les élections. Le jour du vote, c'est autre chose...», ressassent les candidats.

Reste à dire, cependant, que l'expérience des anciennes élections législatives nous a montré que le résultat aléatoire du vote n'est pas lié à la qualité des meetings et le nombre de rencontres électorales de tous bords. C'est plutôt la constitution d'une véritable base ou assiette électorale, à travers le réseau de connaissances, la famille, la tribu, les promesses réalistes et même les services rendus à une communauté ou à une région. C'est également le travail de proximité électorale, qui reste déterminant pour la suite des événements. Dans ce sillage, il est utile de citer l'exemple intéressant de l'union des listes indépendantes, représentant le monde rural et celui de l'agriculture, implantées au niveau de 22 wilayas du pays et placées sous le slogan «Notre alimentation, notre sécurité, notre souveraineté». Représentée par le président de la Chambre nationale de l'agriculture, Mohamed Yazid Hanbali, cette alliance semble déclarer la guerre «à la tutelle politique sur le fellah et contre la corruption qui a gangrené le secteur de l'agriculture». Sachant l'effet que pourrait avoir le réseautage dans ce secteur et le bouche-à-oreille au sein des fellahs, cette alliance électorale semble avoir toutes les chances devant elle pour s'assurer des strapontins au sein de l'APN. Tout un programme de travail qui semble mobiliser tout un pan du monde agricole et rural, pour cette nouvelle bataille décisive pour ce conglomérat de listes indépendants.

Par ailleurs, les réseaux sociaux ont été, aussitôt, investis par un nombre impressionnant de listes, de candidats et de partis politiques à la recherche de partisans. Sur fond de guerre de design et de créations originales, les candidats semblaient chercher la perle rare pour accrocher les internautes. À ce propos, les offres de service des boîtes de communication, à la recherche d'opportunités commerciales et de parts de marché à plusieurs chiffres, n'ont pas tari sur la Toile et les réseaux sociaux, au grand bonheur des candidats en lice. Aussi, pour tâter le pouls des citoyens et de l'électorat, il serait intéressant de s'attarder sur les commentaires laissés en bas des âges et posts des candidats à ces élections. Sur un autre registre, ces premiers instants dans la vie de la campagne électorale, ont également vu les premiers passages au niveau des médias, dont les différentes chaînes de l'Entreprise publique de télévision.

Des passages, cependant peu convaincants, puisque les candidats n'arrivent toujours pas à développer un discours électoral réaliste ni à se démarquer des anciens clichés politiques. De son côté, le président de l'Anie n'a pas manqué de mettre son grain de sel dans cette ambiance générale et chaleureuse. «Il n'est pas écarté de faire tomber des listes ou des candidatures, dans le cas où, celles-ci auraient contrevenu aux termes de la loi, concernant le financement de la campagne», devait marteler Charfi lors d'un passage à l'Eptv (ex-Entv).

Les prochains jours promettent d'être plus intenses, à plus d'un titre.