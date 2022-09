La chaleur règne en maître. Des incendies par ci, des bouchons par là, il n'est pas du tout aisé de vivre à Béjaïa. Une ville suffocante sur toute la ligne. Cinq incendies ont concouru à cette situation infernale qui règne depuis le début du mois. Certes, tous maîtrisés, mais leurs conséquences sur le climat local demeuraient de mise, encore hier.

La saison estivale tire à sa fin à Béjaïa. Le flux d'estivants venus de partout s'est ajouté aux autochtones pour enfaire une ville saturée, autant sur les plages que sur les routes. Et lorsque les feux de forêt s'invitent, la coupe déborde.

Des sinistres maîtrisés grâce aux efforts intenses, sur le terrain, des équipes enrôlées de l'unité de la Protection civile et forestière de la wilaya de Béjaïa, avec l'appui aérien d'un avion de lutte contre les incendies affrété depuis la Russie. Néanmoins, il a fallu l'intervention des hommes de la PC de l'unité secondaire d'Aokas, la mobilisation de deux véhicules légers, les éléments de la Conservation des forêts, un camion-citerne de la commune de Tizi Nberber pour l'extinction de l'incendie qui s'y est déclaré. Dans la commune ce Derguina, le même topo a été fait ces jours derniers. À Amizour et à d'autres endroits, les flammes ont fait parler d'elles et continuent à mobiliser des agents de la protection civile et des forêts, dans l'opération de gardiennage, afin d'éviter le redémarrage des feux. Sur un autre front, l'affluence sur les routes est telle que les nerfs lâchent, parfois.

Des embouteillages étouffants sur les routes nationales. Le départ des vacanciers est tel que la circulation est devenue lente... sur l'ensemble des Routes nationales. Sur l'axe routier, entre Sidi Aïch et El Kseur, au niveau du village Remila, avant l'entrée de la ville de Sidi Aïch, on roule à pas de tortue. Parc-choc contre pare-choc, les automobilistes et leurs passagers suffoquent. Le même constat est à faire sur la RN 09, notamment à l'intérieur des tunnels de Kherrata, menant vers Bordj Mira, surtout à Darguina où sont engagés des travaux de réfection, en cette période de fin de vacances. Au carrefour de Souk El Tenine, c'est la blocage total, malgré la présence des services de sécurité qui tentent tant bien que mal de réguler ce flux des aoûtiens, qui repartent chez eux. La congestion du trafic est à noter aussi au centre des villes d'El Kseur et d'Adekar. Sur la RN 24, la blocage est quasi permanent au niveau d'Ighil Bordj, à Béjaïa. Quant à la RN 43, la situation ne déroge pas à la règle. Il est utile de relever ce regain d'intérêt pour la sécurité sur les axes routiers de la wilaya de Béjaïa et la lutte contre les incendies de forêt.

Une campagne de sensibilisation a eu lieu à Adekar, organisée conjointement par la Protection civile et la société civile.