Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu, hier, à l'esplanade des Pins maritimes, où il a inauguré la 53eme édition de la Foire internationale d'Alger FIA.

Cette manifestation économique et commerciale majeure revient au-devant de la scène après deux années d'éclipse, imposée par la crise sanitaire. Elle voit la participation de plus de 700 entreprises représentant 20 pays. En plus des entreprises étrangères, 530 exposants algériens participent à l'événement, dont 147 entreprises publiques et 383 privées. Le président Tebboune a été accueilli à l'entrée du Palais des expositions par le Premier ministre,Aïmene Benabderrahmane et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig. Des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie ont également assisté à la cérémonie officielle d'inauguration de cette 53eme FIA.

Autant dire cette fois que la Foire internationale d'Alger est «l'affaire du Président» et il ne peut en être autrement, surtout que l'Algérie est à l'heure des challenges économiques. Elle est, en effet, placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un homme qui croit que la dépendance aux hydrocarbures n'est pas une fatalité et que développer les exportations hors hydrocarbures pour atteindre 7 milliards de dollars n'est pas une lubie. N'est-ce pas qu'en pleine crise sanitaire, Abdelmadjid Tebboune était le premier à constater avec satisfaction, un certain été 2020, que les recettes accumulées par l'agriculture étaient pour la première fois supérieures à celles engrangées par les hydrocarbures. Elles étaient de l'ordre de 25 milliards de dollars pour l'agriculture alors qu'elles n'étaient que de 23 milliards de dollars pour le pétrole. «En dépit de la crise sanitaire mondiale et de la chute des cours de l'or noir, l'Algérie n'est pas à genoux. Nous pouvons encore tenir et l'impact de la crise n'est pas létal», assurait alors le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

En donnant personnellement le coup d'envoi à ce rendez-vous économique qu'abrite la Safex (Société algérienne des foires et exportations) jusqu'au 17 de ce mois de juin, Abdelmadjid Tebboune se veut rassurant, mais également ferme en invitant à ne pas rater le coche du décollage économique, tout en cristallisant les choix stratégiques de l'Algérie; pays, où, les facilités accordées, dans le domaine de l'investissement, aux entreprises nationales et étrangères sont inédites. «La FIA sera l'espace idéal pour expliquer et faire la promotion du nouveau Code de l'investissement»,signale, d'ailleurs, le directeur général de la filière export de la Safex, Ali Farrah, qui cite un projet de loi, «très bénéfique et attractif pour les opérateurs économiques nationaux et étrangers». Le même responsable ajoute, en outre, que «l'espace de la Safex est propice pour faire la promotion des différents produits algériens, surtout dans les domaines de l'agroalimentaire et de la mécanique». Selon lui, les sociétés algériennes ont réalisé en deux années (lors de l'épidémie de Covid-19) «une grande avancée dans ces domaines». «Ces sociétés enregistrent une forte demande sur leurs produits au niveau international», assure-t-il en soulignant la nécessité de cibler la communauté algérienne vivant à l'étranger, friande des différents produits algériens y compris les produits agroalimentaires. La 53ème FIA s'accorde, également, avec une réunion portant sur les négociations algéro-américaines concernant l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement, Tifa, prévue aujourd'hui au siège du ministère du Commerce. Algériens et Américains mettent, faut- il le rappeler, toute l'énergie à défricher de nouveaux terrains d'investissement.

Le chef de l'Etat a, de la sorte, personnellement donné le coup d'envoi à ce rendez-vous économique qui se veut être une messe économique ouverte sur l'immense champ des possibles. La 53e FIA coïncide, enfin cette année, avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une date symbole à plus d'un titre et que le président de la République ne peut qu'honorer.

Le Président visite le pavillon US

«La FIA est l'une des plus grandes foires économiques du genre en Afrique, et nous y voyons une excellente opportunité pour les entreprises américaines de rencontrer de potentiels partenaires algériens et de démontrer que les entreprises américaines sont présentes à travers toute l'Algérie, dans tous les secteurs», a déclaré l'ambassadrice des États-Unis en Algérie Elizabeth Moore Aubin. «Les États-Unis sont fiers d'être le pays d'honneur de la FIA», a-t-elle ajouté.

L'ambassadrice a également noté que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, avait dévoilé le programme de la participation américaine à la FIA, lors de sa visite à Alger, en mars dernier. À la faveur de cet événement économique, les gouvernements algérien et américain accueilleront le septième round des négociations sur l'accord-cadre de commerce et d'investissement (Tifa) entre les États-Unis et l'Algérie.

Elisabeth Moore Aubin a rappelé que les statistiques les plus récentes du Fonds monétaire international montrent que les États-Unis représentent le pourcentage le plus élevé des investissements directs étrangers en Algérie comparé à d'autres pays, ajoutant: «Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les États-Unis peuvent et devraient être le partenaire commercial de choix de l'Algérie.» En plus des opportunités d'affaires entre les Etats-Unis et l'Algérie, le pavillon américain offre également des activités inspirées d'une foire de comté américaine traditionnelle, avec, notamment des conférences sur la culture américaine; des concerts du musicien primé aux Grammy Awards Chance McCoy; des performances acrobatiques de la troupe Cirque-tacular; un jeu de taureau mécanique; de nombreux autres jeux pour le public, ainsi que des démonstrations de recettes de cuisine avec le célèbre chef américain Rock Harper. Le président Tebboune et plusieurs membres de son gouvernement ont visité le pavillon américain et se sont entretenus avec la délégation américaine. Les pavillons commercial et culturel seront ouverts au public du mardi 14 juin au vendredi 17 juin.