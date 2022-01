Compte tenu de la situation qui prévaut ces derniers jours sur le plan sanitaire, et surtout après la panique qui a gagné les établissements scolaires, le wali de Tizi Ouzou a convoqué, hier, un conseil de wilaya spécialement consacré à ce sujet. Il était temps que les responsables de la wilaya réagissent enfin d'autant plus que la rumeur a pris le relais en l'absence de communication officielle qui a fait défaut surtout concernant l'état des lieux dans les écoles. Hier donc, la direction de l'éducation de la wilaya a rendu public un communiqué dans lequel elle précise que la situation sanitaire dans les écoles est loin d'être aussi alarmante que ce qui se dit sur les réseaux sociaux et la fermeture d'un certain nombre d'établissements, particulièrement des lycées, a été le résultat d'une panique qui s'est emparée des élèves.

Ces derniers, vu l'ampleur des informations relayées, ont décidé de leur propre chef de ne pas rejoindre les bancs des classes, selon la direction de l'éducation. Cependant, a précisé, la même direction, officiellement il n'y a eu fermeture que de deux lycées, suite à des décisions prises par les autorités concernées et après concertation. Il s'agit, selon la direction de l'éducation, du lycée technique de la Nouvelle- Ville de Tizi Ouzou fermé depuis le 9 janvier pour une durée de 10 jours. Il y a eu aussi fermeture du lycée «Ait Ahmed Mohand Oulhocine» de Aïn El Hammam depuis le 13 janvier, également pour une durée de 10 jours. La décision de fermer ces deux lycées a été prise suite à un rapport de la commission sanitaire et après consultation du wali.

La décision de fermer ces deux lycées a été prise conformément à la note du ministère de l'Éducation concernant les mesures à prendre en cas d'enregistrement des cas de Covid-19 dans les écoles. Cette note stipule qu'en cas d'apparition de 3 cas ou plus dans une même classe et au cours de la même semaine, c'est cette dernière qui interrompt la scolarité pendant 10 jours. Et, en cas d'apparition de plus de 3 cas dans 3 classes ou plus, c'est toute l'école qui est fermée pour une durée de 10 jours, a rappelé la direction de l'éducation. Notons, en outre, que de nombreux autres lycées ont interrompu, hier, la scolarité après ceux qui l'avaient fait auparavant et ce, pour les mêmes raisons. En plus, de ceux que nous avons cités dans nos articles précédents, il y a eu aussi, entre autres, le lycée «Hacène Outaleb» situé dans la daïra d'At Yenni. Ce lycée est fermé pour une durée de 10 jours et la reprise de la scolarité est annoncée pour le 30 janvier.

Ce conseil a vu la participation des chefs des 21 daïras. La situation pandémique a été passée en revue et des mesures susceptibles de freiner la propagation de la pandémie devaient être prises.

En outre, le wali a ordonné le lancement des opérations de stérilisation de toutes les institutions publiques et les espaces publics. Il a aussi instruit de fournir tous les équipements de protection nécessaire pour lutter contre cette escalade du coronavirus. Il a demandé à la direction de la santé d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de vaccination.