Un complexe mère-enfant, d’une capacité de 80 lits, sera réalisé prochainement à Bouira, où les démarches sont en cours pour confier les travaux de sa réalisation à l’entreprise publique Cosider Construction, ont indiqué, hier, les services de la wilaya.

La réalisation de cette structure sanitaire a fait l’objet d’une réunion présidée, jeudi, par le wali, Lakehal Ayat Abdeslam et qui a regroupé le président-directeur général de l’entreprise Cosider Construction, Mohamed Hammadi, les membres de l’exécutif concernés et les services municipaux et de daïra de Bouira, a précisé la cellule de communication de la wilaya. Au cours de cette même réunion, qui a été aussi l’occasion de discuter de la relance des travaux de réalisation du nouvel hôpital de M’Chedallah, à l’arrêt depuis des années, le chef de l’exécutif a donné des instructions pour entamer les démarches juridiques et administratives nécessaires pour confier ces deux projets du secteur de la santé à l’entreprise Cosider Construction, a-t-on indiqué de même source. Lancés en 2014, les travaux de réalisation du nouvel hôpital de M’Chedallah, d’une capacité de 120 lits, sont toujours à l’arrêt, rappelle-t-on.