Le colloque sera organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Abane Ramdane. C'est l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou qui vient de faire l'annonce de cette manifestation qui se tiendra les 2 et 3 novembre prochain au niveau de l'auditorium de cette institution du savoir qui vient de lancer un appel pour des conférences qui traiteront de la vie de cet homme surnommé «l'architecte de la révolution» pour son rôle clé dans l'organisation et la structuration de la guerre d'Algérie.

À l'occasion du centenaire de la naissance d'Abane Ramdane (10 juin1920-10 juin 2020), l'université Mouloud Mammeri et l'association Abane Ramdane pour la Mémoire et l'Histoire, en partenariat avec le Musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou organisent le colloque international intitulé, Abane Ramdane: «L'icône de la révolution algérienne». Les 2 et 3 novembre 2021, indique un communiqué de l'université de Tizi Ouzou publié sur son site Web. Un communiqué qui a listé les conditions de participation ainsi que les dates importantes du colloque.

En effet, le comité organisateur du colloque précisait que les communications doivent être en rapport avec les axes du colloque ainsi que la programmation au colloque qui est subordonnée à l'envoi du texte intégral de la communication. Le comité a également tenu à informer les participants que les langues du colloque sont l'arabe, tamazight et le français. Par ailleurs, le comité d'organisation qui informait les conférenciers de la nécessité d'envoyer les résumés des conférences à une adresse mentionnée sur le site de l'université, a ainsi fait savoir que la date limite de réception des propositions de communications est fixée au 15 avril 2022 alors que la date limite des avis d'acceptation est, elle, prévue le 25 avril 2022. La date limite de réception des communications, ajoute le communiqué, est fixée au 20 mai 2022, tandis que la période d'envoi des invitations aux participants interviendra entre le 25 mai et le 2 juin 2022.

Enfin, rappelons qu'Abane Ramdane est né le 10 juin à Azouza dans la commune de Larbaâ Nath Irathen à Tizi Ouzou.

Avant de rejoindre les rangs du Mouvement national, Abane obtient son certificat d'études primaires en 1933 et rejoint le collège Duveyrier à Blida en octobre de la même année pour accomplir toute sa scolarité secondaire en tant qu'interne. En 1942, il obtient le baccalauréat mathématiques avec mention «Bien». Marqué par les massacres du 8 mai 1945, Abane abandonne ses fonctions de secrétaire de la commune mixte de Châteaudun-du-Rhummel (Chelghoum El Aïd) et rompt définitivement avec l'administration coloniale et entre en clandestinité pour se consacrer à «la cause nationale» au sein du PPA-MTLD. En 1948, il est désigné chef de wilaya d'abord dans la région de Sétif, puis dans l'Oranie. Pendant ce temps,Abane Ramdane est également membre de l'Organisation secrète qui le charge de préparer la Révolution. Il est mort le 27 décembre 1956 à Tétouan au Maroc.