C'est aujourd'hui, lundi, que s'ouvre à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou le Colloque international sur le héros de la guerre de Libération nationale, Abane Ramdane, après plusieurs reports dus à la crise sanitaire. Le colloque en question devait avoir lieu en juin 2020 à l'occasion du Centenaire de la naissance de Abane Ramdane mais comme les conditions sanitaires à l'époque ont rendu impossible son organisation, il a été reporté. Le colloque en question, qui durera 2 jours, est organisé par l'université Mouloud Mammeri en collaboration avec l'association «Abane Ramdane pour la Mémoire et l'Histoire», ainsi que le Musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou, une institution très active. Les organisateurs ont choisi d'intituler leur colloque: Abane Ramdane, l'icône de la Révolution algérienne. À partir d'aujourd'hui donc, les différents chercheurs qui interviendront lors de ce colloque tenteront de cerner le parcours révolutionnaire d'Abane Ramdane depuis son adhésion au PPA - MTLD, jusqu'à sa mort en décembre 1957. Ce colloque sera aussi l'occasion de connaître le génie de l'homme qui a su rassembler et unifier les Algériens autour de la cause nationale, précisent les organisateurs, en ajoutant que le colloque sera axé, notamment sur le parcours intellectuel et politique d'Abane Ramdane, l'élan unificateur et rassembleur du nationaliste, le fait que Abane Ramdane a été l'architecte de la révolution et l'artisan du congrès de la Soummam 1956. D'autres aspects y seront abordés comme «Abane l'épilogue pour la fin d'une tragédie» et «Abane dans la mémoire militante: de l'oubli à la sublimation». Les organisateurs rappellent que Abane Ramdane fut un militant politique et révolutionnaire, ayant joué un rôle déterminant et capital dans l'organisation et la structuration de la lutte durant la guerre de Libération nationale. Depuis sa sortie de prison en janvier 1955 jusqu'à son assassinat en décembre 1957, il était surnommé «l'architecte du congrès de la Soummam». Doté d'une vaste culture, remarquée rapidement pour ses qualités d'organisateur, il avait un comportement particulièrement courageux. Ce qui le caractérisait c'était son esprit de révolte. Très jeune, il s'affirme contre toutes les tutelles qui pèsent sur lui. Il voulait acquérir très tôt son indépendance d'esprit et d'action.

Il adhère au PPA probablement durant les dernières années de sa scolarité, alors qu'il avait à peine 22 ans. «Dès le début, Abane Ramdane, plaçait la lutte pour l'indépendance au-dessus de tout. Très tôt, il donne la mesure d'une vision nationale, pour rassembler toutes les forces capables de s'intégrer dans un vaste mouvement national pour accélérer le processus de l'indépendance de l'Algérie», précise-t-on, en rappelant que depuis que Abane a pris le commandement de la ville d'Alger, après sa libération de prison le 18 janvier 1955, Alger se transforme en véritable plaque tournante de la révolution. Elle est la vitrine qui reflète l'approfondissement et l'évolution du processus de libération, qu'Abane lance avec force dans cette profession de foi extraite d'un de ses tracts: «La libération de l'Algérie sera l'oeuvre de tous les Algériens, et non pas celle d'une fraction du peuple algérien quelle que soit son importance.». Il se révèle comme un homme exceptionnel, strict et déterminé. Dans l'argumentaire du Colloque international qui se tiendra, aujourd'hui, et demain à Tizi Ouzou, on rappelle que Abane avait d'abord procédé au diagnostic de la situation, et sa conviction, la plus profonde, semble être que la révolution algérienne doit être l'affaire du peuple algérien. Pour Abane Ramdane, il y avait d'un côté, la France avec son énorme puissance, et de l'autre côté, l'Algérie avec son peuple, lourdement handicapé et affaibli par rapport à son ennemi. «Sa stratégie consistait à oublier les divisions, les querelles, les oppositions et les exclusions pour ne chercher qu'à rassembler, unifier, renforcer et mobiliser», conclut-on.