Beaucoup a été dit au sujet de la pénurie de médicaments, notamment ceux entrant dans le cadre du traitement du Coronavirus, en Algérie. L'information a même valu bien des tracas pour certains ministres censés anticiper pareilles crises et tensions, tout comme ce fut le cas pour les sombres épisodes de l'oxygène médical et autres dysfonctionnements du genre. Invité par la station radiophonique de Sétif, le docteur Messaoud Belambri, responsable du Syndicat national des pharmaciens d'officines, Snapo, vient remettre les pendules à l'heure, concernant cet état de fait. Encore une fois de plus, le circuit de la distribution pharmaceutique est pointé du doigt, dans ce qui est qualifié de perturbation dans l'approvisionnement du marché du médicament et la hausse de certains produits pharmaceutiques de large utilisation. Il révélera que des pratiques malsaines caractérisant certains comportements de distributeurs de médicaments, subsistent toujours. «Nous avons alerté le ministère de l'Industrie pharmaceutique au sujet de pratiques de certaines sociétés de distribution concernant la vente sous condition, concomitante et discriminatoire entre pharmaciens et le marchandage des médicaments devenus rares». À ce sujet, il fera état de plaintes déposées à l'encontre de sept fournisseurs pharmaceutiques, passibles de poursuites judiciaires pour pratiques illégales, liées au monopole et à la spéculation. L'intervenant au cours de cette émission radiophonique a confirmé la disparition des étals des officines de pharmacie, d'une bonne quarantaine de médicaments de marques internationales. Belambri n'a pas diffusé que de mauvaises nouvelles. L'invité de la radio de Sétif a annoncé la reprise de l'approvisionnement des étals des officines de pharmacie en médicaments, objet de tensions ces derniers temps dans le pays. À ce propos, il fera état de l'imminente production, cette semaine, de «3 millions de boîtes de paracétamol et 3,3 millions de boîtes de Varinox et de Lovenox,censées être sur le marché national entre le 15 janvier et le 28 février...», dira-t-il précisant que «la nouvelle marque Tiranox sera introduite sur le marché, à partir du 30 janvier, en plus de la vitamine C et du Zinc». Une bonne nouvelle pour les patients et leurs familles, soumis à rudes épreuves ces derniers mois, à cause des graves perturbations ayant sanctionné l'approvisionnement du marché national en produits médicamenteux indispensables. S'étalant sur cet aspect, il motivera les hausses jugées élevées du paracétamol par «les coûts élevés de fabrication liés à plusieurs facteurs, dont le prix élevé des matières premières et du transport», expliquera-t-il avant de préciser que «d'autre part, il existe plus de 15 médicaments, dont les prix ont baissé en pharmacie, de 510 DA à 230 DA», fera-t-il remarquer, par ailleurs. Au sujet de la rareté de certains médicaments entrant dans le traitement de cancers et autres maladies chroniques graves, et le recours au système D, le responsable du Snapo réitère sa position de principe. «Personne n'a le droit de recourir à l'importation illégale de médicaments», dira-t-il. Il y a lieu de rappeler, à ce propos, que face aux graves pénuries de médicaments, qui ont frappé de plein fouet certaines maladies chroniques, différentes associations ont eu recours au moyen du «caba», pour drainer ces produits thérapeutiques en Algérie. Sur un autre registre, le président du Snapo a fustigé «la vente des médicaments sans leurs prix réglementés, et nos efforts, avec tous les partenaires, se poursuivent pour lutter contre la vente illégale de médicaments», dira-t-il justifiant «le manque de médicaments sur le marché, en raison de l'absence d'autorisation donnée par les autorités compétentes au fabricant pour augmenter ses prix».