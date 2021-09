Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier, deux décrets présidentiels en vertu desquels il a nommé Abdelaziz Khellaf directeur de cabinet à la présidence de la République..«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, ce jour, un décret présidentiel en vertu duquel il a nommé M. Abdelaziz Khellaf directeur de cabinet à la présidence de la République en remplacement de Noureddine Bardad Daidj, appelé à d'autres fonctions» a indiqué un communique de la présidence de la République. Pour les observateurs, il s'agit d'un choix judicieux, vu la stature de l'homme et ses états de service. En effet, Abdelalziz Khellaf a occupé plusieurs hautes fonctions durant sa riche carrière. Il a été ministre du Commerce, des Finances, puis secrétaire général à la présidence de la République. Il a, également, travaillé en tant que collaborateur aux côtés du père fondateur de l'industrie algérienne, le défunt Belaid Abdeslem. Il a occupé,également, le poste de directeur général sortant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea). Issu d'une famille révolutionnaire de Oued Souf, ce haut cadre est connu pour ses qualités, son sens des responsabilités et sa probité. En juin 2020, il a été nommé en qualité de conseiller à l'économie et aux finances à la présidence de la République, annonce un communiqué de la Présidence. Par ailleurs, « le Président a également signé un décret présidentiel en vertu duquel il a nommé Samir Aggoune en qualité de porte-parole officiel de la présidence de la République», a ajouté le communiqué de la Présidence.