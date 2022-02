Lancement de deux caravanes de solidarité et de santé, visite du projet de maison de repos des moudjahidine et réinhumation des ossements de chouhada. Tels ont été les faits ayant marqué la célébration officielle de la Journée du chahid à Béjaïa. Initiées par les autorités de la wilaya et le mouvement associatif dont les organisations de moudjahidine et les enfants de chouhada, la célébration de la Journée nationale du chahid a été centralisée cette année dans la commune de Souk El Tenine. La célébration de cette date symbole de l’histoire récente du pays s’est singularisée par, d’abord, le lancement au niveau de la maison des hôtes, au chef-lieu de la wilaya, de deux caravanes de solidarité et de santé. L’une destinée à la population des villages d’Adekar et de Chemini, victimes des dernières incendies de forets enregistrés, le mois d’août de l’année dernière, à travers de nombreuses localité de Béejaïa. Cette caravane, œuvre des Scouts musulmans algériens ? comprend de nombreuses aides matérielles pour soutenir les familles encore en détresse dans ces deux communes. En présence des autorités civiles et militaires, une autre caravane- sanitaire- a pris le départ vers les foyers de veuves de chouhada. Composée de médecin et d’infirmiers, cette caravane s’enquerra de l’état de santé de ces veuves et décidera d’éventuelles prises en charge. Aussi, la délégation conduite par le chef de l’exécutif accompagné du président de l’APW et des représentants de la société civile s’est rendue dans la commune de Souk El Tenine sur la côté Est de la wilaya. Les ossements de cinq martyrs ont été réinhumés dans le nouveau cimetière des Martyrs. L’opération a été supervisée par le wali et en présence du président de l’Assemblée populaire de wilaya, des autorités de sécurité et de la famille révolutionnaire, des représentants des deux chambres du Parlement et de nombreux citoyens. Après l’achèvement récent du processus d’exhumation des restes des martyrs des hautes montagnes de la municipalité de Souk El Tenine à Sidi Gaber, ils ont été réinhumés, hier, dans le cimetière des Martyrs ? nouvellement achevé. Des témoignages ont été apportés sur le parcours des défunts par un témoin de la lutte de libération et de son histoire glorieuse.