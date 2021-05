Des dizaines d'enfants ont échappé à une mort certaine! Un nouveau drame routier a été évité, hier, tôt le matin, dans la wilaya de Médéa. Il était un peu plus de 8 h du matin quand deux bus de transport scolaire se sont heurtés de plein fouet. Une collision, des plus spectaculaires a fait 56 blessés. Ils souffrent de légères contusions et sont en état de choc. Fort heureusement, aucune mort n'a été déplorée dans cet accident qui a eu lieu à Sidi El Bakhti, commune de Tizi El Mahdi, daïra de Ouzera. Toutefois, un blessé grave a été transféré d'urgence à l'hôpital du chef-lieu de la wilaya. Le reste des blessés, dont l'âge varie entre 11 et 47 ans, a été soigné sur place. Ils ont pu regagner leurs domiciles. Ils l'ont échappé belle! Ils reviennent de loin. Les voyageurs du bus qui s'est renversé, en début de semaine, à Tamanrasset n'ont pas eu la même chance. On déplore trois morts et une dizaine de blessés. Il semble que ce ne soit pas la semaine des bus Deux autres accidents graves ont été enregistrés durant la semaine écoulée. Le premier a eu lieu à Skikda au niveau de la Route nationale 44 au lieudit Oued El Kebir. 23 passagers, âgés entre 5 et 63 ans, ont été blessés, dont trois grièvement. Deux d'entre eux ont rendu l'âme le lendemain, à l'hôpital. À Bouira, c'est un bus de transport de voyageurs qui a heurté un camion, au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Une personne a perdu la vie et une vingtaine d'autres ont été blessés. Cette série d'accidents impliquant des cars doit nous faire tirer la sonnette d'alarme. De nom-breux chauffeurs de taxis conduisent comme des fous dans le seul but d'avoir le plus de courses possibles. En ce mois sacré du Ramadhan, c'est pire! Non seulement ils conduisent vite, mais n'ont pas toutes leurs facultés mentales. Certains veillent jusqu'au «s'hour» avant de prendre le volant toute la journée, transportant avec eux des centaines de personnes qu'ils mettent en danger. On peut les voir à «l'oeuvre» tous les jours sur nos routes où ils perdent leurs nerfs, collent aux voitures et risquent de provoquer une dizaine d'accidents. Les automobilistes n'ont guère un meilleur comportement. Ce mois de Ramadhan a vu le retour en force des carnages routiers. Rien que la semaine dernière, 36 personnes ont trouvé la mort et 1 471 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs régions du pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif avec trois morts et 79 blessés, suite à 54 accidents enregistrés dans l'ensemble de cette wilaya. Au total, 80 morts et 2 863 blessés ont été enregistrés durant le mois de jeûne. Terrible bilan macabre!