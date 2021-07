Chaque été, Constantine, à l'instar des autres wilayas, connaît de vraies perturbations dans la distribution de l'électricité. Le courant est souvent coupé à n'importe quelle heure de la journée, entraînant malheureusement des dommages aux appareils électroménagers. Les responsables agissent, certes, mais uniquement pour appliquer des solutions d'urgence à cours terme.

Ce qui laisse croire que la société n'est pas capable de proposer un plan de travail, pour en finir avec ce problème qui peut durer dans le temps. Le courant a été coupé, par exemple, au niveau de la zone industrielle et des cités limitrophes, durant deux heures, sachant que plusieurs sociétés sont implantées dans cette zone, notamment pharmaceutiques.

Néanmoins, la Sonelgaz vient de mettre en service, en ce qui concerne la nouvelle ville, Ali Mendjeli, de nouvelles installations pour renforcer l'alimentation en électricité, mais aussi, a-t-on souligné, les communes d'Ouled Rahmoune, Ain Abid, El Khroub et Ibn Badis. Selon la chargée de la communication de la Sonelgaz, Ouahiba Takhrist, qui l'indique à un organe de presse, «il s'agit de transformateurs électriques de basse et moyenne tension, de nouvelles lignes et des câbles, devant permettre de développer le réseau, d'améliorer le service de distribution et d'éviter les coupures sur le territoire des communes relevant de la direction de distribution d'Ali Mendjeli». Elle a précisé que «la direction a, ainsi, mis en service deux transformateurs électriques pour renforcer le réseau de la région d'El Guerrah (commune d'Ouled Rahmoune) et de Bordj Mehiris (Ain Abid) en plus d'une ligne de basse tension sur le site des 1200 Logements Aadl, à l'unité de voisinage 7 d'Ali Mendjeli». Des changements de câbles ont également été prévus. Ainsi, a-t-elle précisé, «De vieux câbles et d'anciennes lignes ont, également, été remplacés par des nouveaux dans plusieurs quartiers de la daïra d'El Khroub, dont la cité 1039 logements et la cité 500 logements promotionnels aidés, dont les habitants s'étaient plaints de fréquentes coupures en été, en raison de l'augmentation de la consommation d'électricité», ajoutant que « plusieurs autres opérations sont en cours, dont celle portant sur le raccordement des localités

d'Ibn Badis et Ben Yakoub, par des anneaux de moyenne tension, le long d'un réseau aérien de 4,8 km».

Elle soutien encore: «Le lancement de l'entretien périodique de 3000 transformateurs, qui a touché à ce jour 1400 postes dans la circonscription administrative Ali Mendjeli.»

Selon d'autres sources, les coupures seront, à les croire, moins importantes. Pour revenir ainsi, sur la panne enregistrée dimanche dernier, ayant entraîné une coupure de plus de 3 heures, comme cité plus haut, dans plusieurs quartiers de la ville de Constantine, selon la direction de distribution d'électricité et du gaz de Constantine, il s'agit «d'une panne technique survenue au niveau du centre d'alimentation principal, implanté dans la cité Abdelhafid Boussouf, d'une capacité de 60 kilovolts, touchant plusieurs quartiers de la ville», ce qui a gêné les citoyens. Ce calvaire est vécu chaque année, durant la même période.