Conscient des enjeux environnementaux du développement durable, les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba ont adopté une stratégie pluridisciplinaire visant la préservation de l'environnement, notamment en matière de gestion des déchets solides. Dans cette optique, la réunion de l'Assemblée populaire de wilaya d'Annaba (APW) a été consacrée à l'étude de l'état du secteur environnemental. Les acteurs du secteur ont mis l'accent sur la gestion des ordures ménagères et assimilées. Une gestion nécessitant un énorme budget comme révélé en 2007 par une étude, faite à la demande de l'APC de Annaba, par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Selon cette étude, le coût de collecte et de transport de la tonne de déchets ménagers hors frais de traitement (soit hors coût de mise en décharge) s'élève à 3 615 DZD/tonne. L'autre point évoqué a trait au mode de gestion, de collecte et de transport des déchets. Dans ce contexte, la même étude a traité des dépenses pour le nettoyage de la voirie. Elles ont été estimées à 390 DZD/hab./an. Après un scénario d'optimisation du service consistant en une modification de la sectorisation de la ville, des fréquences et des circuits de collecte - sans modification de l'organisation de la structure en charge de la gestion des déchets (gestion en régie directe) - et un redéploiement du personnel en charge de la gestion des déchets - les effectifs restant inchangés-, les coûts de la collecte et du transport des déchets ont été réduits à 2 600 DZD/t tout en tenant compte des amortissements des équipements (...) traitant des installations de traitement des déchets ménagers. Une autre étude menée en 2010 avait pour objectif d'examiner l'autonomie du service de gestion des déchets en le confiant à un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). L'Epic aurait à gérer un tonnage annuel total de 88 983t de déchets ménagers et assimilés correspondant à une population de 284 210 habitants(...). Mais depuis, la population de Annaba a triplé. Autre volet traité lors de cette réunion, la rationalisation de l'utilisation des équipements et organisation des médicaments afin d'assurer au mieux le processus de collecte des ordures ménagères. En somme, une prise de conscience environnementale. À cet égard, un atelier de travail consultatif a été organisé en ce début du mois. La rencontre, abritée par le siège de l'APW, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet «Protection de l'environnement et du littoral algérien (Pebla)». Un projet initié par le ministère de l'Environnement, en coopération avec l'Agence allemande de coopération technique, GIZ. Cet atelier devait approuver au préalable le plan d'orientation de la future aire marine protégée des monts Edough, dans la commune de Séraïdi.