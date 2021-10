Ingénier d'état en génie électrique, option traitement de signal à l'Ecole militaire polytechnique (EMP ex-Enita), de Bordj el Bahri à Alger, il est sorti major de sa promotion après des études en post-graduation spécialisée en télécommunication et sécurité des réseaux informatiques

De même qu'il détient plusieurs certificats de renommée internationale, principalement des Etats-Unis et du Royaume-uni. On cite à ce propos: Project management professional (PMP), délivré par Project Management Institute (United State of America).

À ce jour, Chawki Boukhazani est formateur en management des projets, en développement personnel et préparation aux certifications internationales (PMP, Itil 4, Scrum Master...).

Il a également animé plusieurs séminaires. À ATM Mobilis, il a occupé le poste de directeur des systèmes d'information, directeur de la division principale de développement et d'ingénierie et conseiller principal auprès du président-directeur général d'ATM Mobilis.

Par ailleurs, Chawki Boukhazani a été un haut cadre au sein de la Gendarmerie nationale, où il a été à la tête de plusieurs réalisations liées aux systèmes d'information et de télécommunications. C'est le ministère de la Poste et des Télécommunications qui a annoncé, il y a quelques jours, la nomination de Khaled Zerat au poste de président-directeur général (P-DG) d'Algérie télécom et de Chawki Boukhezani en qualité de P-DG de Mobilis.