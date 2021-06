L'Algérie est confrontée à une sérieuse pénurie d'eau ces derniers temps. Ce sont les responsables des services compétents qui l'affirment, appelant les Algériens à une consommation modérée de cette ressource vitale. Pour y faire face, un plan de rationnement a été dévoilé, jeudi dernier, notamment dans la capitale. Mais, comme «le malheur des uns fait le bonheur des autres», certains commerçants profitent pleinement de cette crise pour décider une augmentation sans précédent de leurs produits, de surcroît très prisés. Et puisque l'eau coule dans les robinets dans les heures de travail, au moment, donc, où personne ou presque, ne se trouve à la maison, les citoyens recourent à l'installation des citernes, qui se remplissent automatiquement.

Ainsi, la demande est grande sur ce matériel et tout ce qui va avec, entre autres, les pompes à eau (surpresseur), les cerveaux, les flotteurs et les tuyaux. Dès lors, face à cette hausse de la demande, c'est le prix qui (comme à l'accoutumée!), augmente. Profitant de la situation, les prix ont enregistré une hausse conséquente, faisant qu'il devient de plus en plus ardu d'acquérir ce «kit». Dans les magasins ou sur les annonces publiées sur la Toile, tout le monde aura remarqué cette différence. «Une citerne verticale de 1 000 litres avec trois couches passe de 12.000 à 15.000 DA au minimum. Le surpresseur bas de gamme passe, lui, de 3 000 à 5 500 DA. Cette hausse ne vient pas du vendeur, mais du distributeur. Le prix d'usine a augmenté, engendrant, donc, une augmentation chez le vendeur. «C'est l'effet domino», se défend un vendeur. Des «promotions» sur des «kits complets», il y en a à la pelle sur la Toile.

Cependant, la majorité des annonces est «trompeuse».

«Quand vous voyez une citerne à 7 couches vendue à 12.500 DA et une autre à 3 couches à 15.000 DA, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'anormal. De visu, j'ai constaté une différence dans ces couches mêmes. Dans les premières, les couches sont épaisses, contrairement aux autres qui sont très fines. Le simple citoyen est leurré et constatera cela une fois la citerne installée, puisqu'elle ne tiendra pas comme cela lui a été promis», ajoute le même vendeur, appelant les consommateurs à faire le lien, toujours, entre la qualité et le prix.

Et ce n'est pas tout. Autres frais pour ce citoyen qui ne sait plus où donner de la tête, l'installation que les plombiers chiffrent, désormais, à 5 000 DA minimum. Dès lors, ceux qui se trouvent dans l'incapacité d'installer des citernes, recourent à l'utilisation des cuves de stockage d'eau. Et là encore, «ils ne sont pas sortis de l'auberge». Les prix ont augmenté, comme cela peut être constaté au simple coup d'oeil chez les vendeurs. «Ce que vous dites est vrai, mais j'insiste à dire qu'il faudra contrôler le premier fournisseur et non pas le dernier vendeur», affirme le même vendeur, qui n'écarte toutefois pas la responsabilité de ses pairs: «L'augmentation y est, certes, mais certains commerçants exagèrent. Ils profitent de la situation pour manipuler les prix comme bon leur semble.» Et pour boucler la boucle, certains commençants d'alimentation générale et supérettes annoncent l'augmentation de certains prix d'eau minérale.

Renseignements pris chez certains, ces hausses ont été décidées par les commerçants eux-mêmes, puisque le prix d'usine est toujours le même. Ne faut-il pas, donc, un contrôle strict de la part des services compétents? Cela s'impose puisque après la pénurie d'eau, l'on se dirige droit vers une pénurie d'argent dans la poche du citoyen lambda.