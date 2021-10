Le PLF 2022 est conforme aux précédents en matière de répartition des budgetS alloués aux différents départements ministériels. C'est donc sans surprise que le ministère de la Défense nationale s'est taillé la part du lion avec 1300000000 de DA. Un gros budget qui se justifie par un contexte géopolitique instable marqué par des menaces, des provocations, des tentatives de déstabilisation à pratiquement toutes les frontières que l'Algérie a en partage avec ses nombreux voisins (Maroc, Libye, Tunisie, Mali...). L'Armée nationale populaire qui a fait de l'intégrité territoriale une cause sacrée, veille au grain pour sécuriser le territoire national, le plus vaste d'Afrique, entouré d'une ceinture de feu.

Une mission qui nécessite des moyens colossaux et comme l'argent représente le nerf de la guerre, cette dotation financière ne pouvait qu'être conséquente, notamment par les temps qui courent.

Le ministère de l'Éducation nationale arrive en seconde position avec 825004074 millions de DA, suivi de celui de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, avec 585370059 millions de dinars talonné par le département de la santé, en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec

439422008000 DA et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec 400051187000 DA. Il faut souligner l'importante enveloppe financière 138641392000 de DA allouée au département de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme qui démontre que l'État entend préserver son caractère social, en oeuvrant à réduire les inégalités et préserver le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour faire face à toutes ses dépenses, l'État table sur des recettes fiscales générées par les produits des contributions directes de l'ordre de 1191069477 de dinars, des produits de l'enregistrement et du timbre, estimées à 95364049 de DA, des produits des impôts divers sur les affaires, 1207443 422 de DA (dont la TVA sur les produits importés), des produits

des contributions indirectes (20035075 DA), des produits des douanes qui doivent rapporter 343948793 de dinars, Produits et revenus des domaines 39884715 DA des produits divers du budget de 191216710 DA. D'autres recettes non nommées doivent ajouter 490300000 dinars à l'escarcelle alors que l'État compte sur une fiscalité de l‘ordre de 2103909240 de DA.

Une addition dont le montant total s'élèverait à 5683221481 de dinars. Le projet de loi de finances 2020 souligne, dans son article 172, portant sur le budget général de l'État, que conformément à l‘état «A» annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l‘Etat pour l‘année 2022,sont évalués à 5.683.221.481.000 DA.

Le texte stipule, par ailleurs, dans son article 1er, des dispositions préliminaires, que sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et des taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l‘État continuera à être opérée pendant l'année 2022, conformément aux lois et aux textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.