Axe incontournable de la diversification économique, l’exportation des services est en phase de réaliser un bond plus que qualificatif pour la relance de l’économie nationale. C’est du moins ce qui ressort de l’annonce du directeur général par intérim en charge de la gestion de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), Abdelatif El-Houari, qui a tenu à indiquer mardi que «les exportations algériennes de services ont dépassé trois milliards de dollars en 2020», plaidant pour « le développement de cette branche au fort potentiel de croissance et à même de contribuer à la diversification des sources de revenus de l’économie nationale ». Mis en avant et consolidé par des actions concrètes sur le terrain, qui ont vu l’expertise algérienne contribuer au développement de partenariats étrangers, a des niveaux appréciables , à l’image des contrats signés par des entreprises publiques, notamment dans le domaine de l’électrification, qui ouvre des horizons et des extensions économiques avec plusieurs pays africains, en l’occurrence le Mali, le Niger, la Libye et la Mauritanie. Hormis le domaine de l’énergie, l’exportation des services qui englobe l’ensemble de l’activité liée à l’économie de la connaissance, et l’intelligence artificielle, s’appuie sur les nouvelles orientations dûment dirigées sur le renforcement des mesures de facilitations pour l’émergence d’un tissu conséquent de start-up habilitées à pénétrer les marchés internationaux , dans plusieurs domaines, comme le précise .El Houari, insistant sur l’impératif de « faire connaître les services algériens destinés aux exportateurs dans plusieurs secteurs économiques, notamment l’agriculture, les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, l’énergie, l’artisanat et la pêche », précise-t-il. Il n’est pas exclu cependant que sur cet élan, l’exportation des services pourrait s’étendre à des domaines divers, tel que les services après-vente, la sous-traitance, les professions libres, le tourisme et voyages, les prestations financières, l’assurance, la formation dans les domaines de l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, le sport, le cinéma et les services d’accompagnement pour obtenir les certificats de conformité et de qualité.

Ces derniers renferment une importance capitale pour pérenniser ces premiers pas dans ce domaine, et faire des services l’un des volets incontournables de l’exportation hors hydrocarbures.