Devant le recul important de la pandemie de Covid-19 dans le monde et en Algérie, l'ɲtat a décidé de suspendre toutes les mesures sanitaires mises en place. Dans ce sens, le ministère de la Santé explique dans un communiqué que «compte tenu de l'amélioration de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie avec une baisse significative de la morbidité et de la mortalité et constatant l'amélioration de la situation sanitaire dans le monde et le retour à une vie normale, honneur de vous informer de la levée de toutes les restrictions à l'entrée et à la sortie au niveau des points d'entrée aériens, terrestres et maritimes concernant le certificat de vaccination et le test RT-PCR», instruisant les directeurs du secteur d'informer les équipes en charge du Contrôle sanitaire aux frontières (CSF) «pour la mise en oeuvre immédiate de cette instruction». Une nouvelle attendue avec impatience de la part des opérateurs économiques, notamment dans le secteur du tourisme, qui s'apprête à accueillir la saison touristique hivernale. Il faut dire que de tout temps, le grand Sud algérien attire énormément de touristes étrangers, pour les festivités du Nouvel An. Un atout économique et culturel en phase de valorisation suite aux nouvelles dispositions et facilitations adoptées par l'État pour booster le secteur. Autrement dit, pour les professionnels du secteur, c'est la fin du calvaire de la crise sanitaire, et le retour vers une activité en phase de redynamisation. C'est dans cette optique que cette décision arrive à point nommé, et ne manquera pas d'avoir des répercussions hautement positives.

La levée des restrictions sanitaires, aux différents points d'accès au territoire national interviendra dans le renforcement de l'attractivité de la destination «Algérie», et confirmera la volonté de l'État de se mettre au diapason avec l'évolution de l'activité économique internationale. Dans ce sillage, il est important de souligner que cette décision aura également des impacts importants sur la concrétisation du volume grandissant des partenariats signés ces dernières années. Il faut dire que le bal incessant de partenaires étrangers pour l'investissement en Algérie, nécessite une certaine fluidité de déplacement des opérateurs économiques. Un besoin qui demeure d'actualité malgré les actions importantes de reforme opérés durant ces dernières années, sur tout les secteurs.

Devant l'évolution de la situation économique et l'amélioration du climat des affaires, il faut s'attendre à une accélération des échanges commerciaux qui engendrera un engouement certain des opérateurs économiques, des délégations, des techniciens, et des managers étrangers. À ce titre, l'absence de restrictions était plus qu'opportune. Cela étant, reste à espérer que l'application de cette mesure ne rencontrera pas d'obstacles sur le terrain. Il est impératif pour ce faire, de compter sur une coordination étroite entre les instances concernées, et de se diriger vers une réorganisation des services, au niveau des points d'accès. En somme, le retour vers des pratiques normales annonce la fin d'une ère difficile économiquement et l'entrée dans une période de préparation et de relance déjà en cours.