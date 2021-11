En collaboration avec l'association Sidra, la société spécialisée dans les parfums Must a effectué ce week-end une grande opération de plantation d'arbres au niveau de la forêt de Harouza située sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou. Une opération menée en partenariat avec le personnel de ladite société qui représente plusieurs groupes internationaux basés en Algérie. Des milliers de peupliers ont été plantés au niveau de la forêt de Harouza dans la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé la société.

Suite aux feux de forêt tragiques qui ont ravagé la wilaya de Tizi Ouzou au mois d'août dernier, Must, en collaboration avec la marque internationale Kenzo et l'association Sidra Algérie, renforcent leur engagement dans le domaine de la restauration de la biodiversité afin de limiter le réchauffement climatique en réduisant le taux de CO2 émis dans l'atmosphère. Cette opération qui consiste à lancer des campagnes de reboisement et d'entretien sur plusieurs hectares et dans différentes villes algériennes, précise le communiqué de la société Must, a pour principal objectif, la restauration de la flore et la reconstitution des massifs forestiers.

Cette première étape, ajoute-t-on dans le communiqué, réunit plus de 60 bénévoles, tous issus de l'association Sidra et de l'association locale Ithran ainsi que des employés de Must. L'opération de reboisement est supervisée par la direction des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou qui a préconisé le peuplier pour cette zone, car ce type d'arbre convient le mieux à la nature du sol, le but étant de planter un maximum d'arbustes dans la forêt de Harouza, massif qui surplombe la ville de Tizi Ouzou. À rappeler que la forêt de Harouza située sur les hauteurs de la ville de Tizi ouzou et qui s'étend jusqu'au village Redjaouna où se trouve l'un des plus importants établissements hospitaliers de la wilaya, représente le plus important générateur naturel d'oxygène de la ville des Genêts.

Avant la survenue d' incendies du mois de juillet et août dernier, ce lieu a déjà été victime de feux l'année dernière. Une grande partie de son couvert végétal a, d'ailleurs, été dévasté. Pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits, la forêt était la proie de départs de feu sur des emplacements difficiles d'accès aux éléments de la Protection civile.

Enfin, rappelons que cette forêt fait l'objet d'aménagement pour devenir un espace récréatif pour le grand bien des citoyens de la ville de Tizi Ouzou et de ses environs. Attribué à un opérateur privé, le projet a connu des hauts et des bas, mais il se dirige à pas résolus vers sa concrétisation. Un projet soutenu par les pouvoirs publics et les élus locaux qui veulent en faire une réussite afin de promouvoir ce créneau qui a un grand avenir dans notre pays qui compte relancer l'activité touristique interne.

D'ailleurs, plus d'une dizaine de projets de forêts récréatives sont inscrits à travers plusieurs communes. D'autres massifs forestiers très riches attendent leur tour pour bénéficier de ce genre de projets qui peuvent créer des emplois.