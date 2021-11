Après la suppression de l'examen de la cinquième pour le cycle primaire, il semble que le prochain examen du baccalauréat sera différent des précédents. Les réformes promises depuis belle lurette viennent d'être remises au goût du jour. L'examen du baccalauréat connaîtra une nouvelle formule, au risque de perdre de son aura. Désormais, le passage à l'université prendra en compte les notes obtenues pendant l'année scolaire et celles de l'examen du baccalauréat qui perd de plus en plus de sa valeur en raison de ses mécanismes désuets. «Le ministère de l'éducation nationale étudie la possibilité de rendre les admissions à l'université dépendantes non seulement de la moyenne du bac, mais aussi de celle de la dernière année scolaire» a révélé, dans une déclaration au média audiovisuel privé Echourouk news, l'inspecteur central de l'éducation, Boualem Belaouar. Expert en pédagogie et proche collaborateur de l'ancienne ministre de l'éducation nationale, l'actuel ministre Abdelhakim Belabed semble reprendre le flambeau en introduisant l'évaluation continue, c'est-à-dire la prise en compte des résultats obtenus par l'élève pendant le cursus secondaire, telle que défendue par Nouria Benghebrit. Une manière d'encourager l'assiduité des élèves durant l'année scolaire. Une mesure à même d'apaiser les élèves des classes de terminale studieux durant l'année scolaire, mais victimes du stress le jour des épreuves décisives du baccalauréat.

De ce fait, la moyenne de passage à l'université pourrait être acquise par les élèves n'ayant pas pu décrocher leurs examens du baccalauréat, mais grâce à une bonne moyenne acquise durant la dernière année scolaire du lycée. Néanmoins, elle laisse la porte ouverte à la «triche». En effet, il n'est pas exclu de voir certains parents «zélés», dans leur quête de voir leur progéniture réussir, de s'adonner à la corruption pour «gonfler» les notes de leurs chérubins durant l'année scolaire.

Ce qui sera en droite ligne de la circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique portant conditions d'orientations des nouveaux bacheliers, notamment une orientation basée sur la moyenne pondérée, laquelle est loin de proposer l'équilibre recherché. Ainsi, la notion de voeu, bien qu'elle exprime la volonté ou l'intérêt réel de l'élève d'embrasser telle ou telle filière d'études, correspondant à ses goûts ou à ses désirs, est reléguée au second plan par ce système d'orientation basé sur la moyenne pondérée.

Une orientation loin d'être fondée sur le libre arbitre des élèves, mais plutôt sur une sélection algorithmique. Une circulaire loin d'être du goût aussi bien des bacheliers que des parents pour qui l'orientation est avant tout une tâche sociale, et surtout sociétale, avant d'être pédagogique. Ainsi, le désir humain n'est plus pris en compte depuis que les robots demandent aux humains de prouver qu'ils

ne sont pas des robots «No Captcha reCaptcha».

Abordant les préparatifs de l'examen du baccalauréat, l'inspecteur central de l'éducation a indiqué que les services du ministère ont déjà entamé les ateliers de formation pour les enseignants en charge d'élaborer les sujets de l'examen de baccalauréat de cette année. Boualem Belaouar a également insisté sur une conception des sujets précise, loin de toute ambiguïté ou possibilités d'interprétation multiples.

Lors des travaux d'un Colloque national sur l'évaluation des sujets du baccalauréat, le ministre de l'Education nationale avait préconisé certains changements. Parmi les mesures préconisées, la généralisation de l'enseignement de l'anglais aux classes du primaire et l'augmentation du volume horaire de la matière au collège et au lycée.

Le secteur compte également adopter la formule de compilation des leçons de toutes les matières, enseignées au premier palier, dans un seul manuel scolaire. Comme est attendu l'introduction de nouvelles filières au lycée à même d'aller vers un bac technique et artistique.