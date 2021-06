«LG» tout simplement pour les profanes ou «Life's Good», pour les amateurs scrupuleux des gammes d'articles ménagers et électroniques de haute définition, vient de lancer, hier à Alger, son nouveau micro-ondes «LG NeoChef». La direction commerciale et de marketing de LG-Alger a invité, hier, la presse nationale dans son ensemble, afin qu'elle présente au public algérien ce dernier né de la multinationale «LG».

Cet appareil «sait» fonctionner de manière stable même à faible tension. Il est également doté d'un éclairage intérieur de la cavité trois fois plus puissant que la «normale» et 17 fois plus brillant avec une durabilité plus longue.

C'est, en fait, un ustensile de cuisine «top», doté de la nouvelle technologie «Smart Inventer» dont les propriétés doivent, selon sa conception présentée hier par cette grande marque sud-coréenne qui a envahi le monde par ses modèles toujours plus performants et plus inventifs. Lors de la présentation de ce nouvel outil, il a été informé que, usant de la technologie «Smart Inverter», ce nouveau bijou «LG» pour la cuisson, contrôle la puissance (de 300 à 1200 watts) de façon très précise pour une «cuisson uniforme et douce». L'écart de température se situe entre 23°C et 3°C en usant d'un chauffage uniforme.

Pour donner un impact particulier et vivant, surtout à ce nouvel appareil, plusieurs groupes de «journalistes apprentis cuisiniers» ont été constitués pour préparer diverses recettes de cuisine allant au four du «NeoChef». Les plats et les gâteaux ainsi préparés ont été soumis, dans une joie mal contenue, à un jury pour en apprécier le goût.

Il est cependant regrettable que ce nouvel appareil ne comporte aucun élément national d'intégration.