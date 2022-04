L'éducation est un ensemble de matières nécessaires et complémentaires les unes aux autres. Le système éducatif est ainsi basé sur l'enseignement des matières scientifiques, littéraires, éducatives et sportives,mais souvent l'activité parascolaire est rendue impossible depuis l'avènement de la crise sanitaire. C'est pourquoi les professionnels se concertent à nouveau pour les réhabiliter dans les plus brefs délais d'autant que la crise sanitaire semble relever du passé.

À ce titre, une réunion de travail s'est tenue avant-hier au siège de l'APC d'Ouzellaguen entre les directeurs des écoles primaires de la commune, l'école sportive Asec Awzellguen et le club sportif WRBOuzellaguen, sous la présidence de Amirouche Gaâlouche, vice-président de l'APC. Il s'agit pour les conclavistes de débattre d'un plan d'action visant à renouer avec les activités parascolaires bloquées pendant plus de deux ans suite à la propagation du Coronavirus. Une initiative saluée par tous les présents qui considèrent que ces activités sont une source de persévérance scolaire, d'épanouissement, de divertissement, de bien-être et de fierté personnelle. «Nos élèves ont souffert et vécu la période de la pandémie entre le confinement et la distanciation sociale. Ils ont fait face à des changements importants dans leur façon d'apprendre. Les activités parascolaires et périscolaires ont été suspendues de leur emploi du temps, qui a été, d'ailleurs, réduit de moitié pour faire face à la pandémie», indique un participant. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, les participants à cette réunion se sont entendus pour l'organisation d'un tournoi de football comme première action de l'année en cours dans la perspective de célébrer la Journée internationale de l'enfance dont la finale aura lieu le 1/06/2022. Il s'agit, à travers cette activité sportive, de rassembler les élèves des écoles primaires, les enseignants, les encadreurs et les parents d'élèves autour d'un objectif de développer l'esprit sportif et repérer les joueurs talentueux pour leur assurer un avenir meilleur. L'édile communal a, pour sa part, rassuré les présents de sa disponibilité à mettre tous les moyens nécessaires pour réussir cet événement et informe l'assistance que d'autres réunions auront lieu pour mettre au point un plan d'action qui s'étalera dans le temps.

L'intérêt que portent les directeurs, les parents d'élèves et les autorités communales d'Ouzellaguen à l'activité parascolaire des enfants est un exemple qui peut inspirer les autres collectivités ayant subi le même manque durant la crise sanitaire. La concertation avec les partenaires relève des prérogatives de la commune qui, à travers les commissions de l'Assemblée, peut relancer les activités dans différentes secteurs. Hélas, dans les communes, les démembrements de base des Assemblées semblent n'avoir d'existence que sur le papier et pourtant, ils sont bien rémunérés, mais au final pour ne rien faire.