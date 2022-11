L'un des dividendes que le sommet arabe d'Alger aura consacrés est, sans nul doute, cette tendance générale à relancer, effectivement, la réflexion autour de mécanismes nouveaux à même de favoriser des solutions communes aux défis auxquels est confronté le monde. C'est, en somme, l'appel lancé par les principales organisations internationales et régionales, en marge du sommet arabe d'Alger, en vue de renforcer leur coopération avec la Ligue arabe. Au coeur de ce sursaut institutionnel, ce souci de vouloir peser sur l'échiquier mondial en gestation. L'opportunité d'une telle opération géopolitique ne peut se réaliser, en dehors, des alliances et des repositionnements. En ligne de mire de cette nouvelle dynamique, visiblement, naissante la question centrale de l'État palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres qui a annoncé la couleur en louant le rôle vital de la Ligue arabe qui oeuvre en faveur d'une concrétisation de la paix au Moyen-Orient. Il estimera que «la coopération reste la seule solution pour aller de l'avant, et les organisations régionales à l'instar de la Ligue arabe, ont un rôle vital à accomplir». Plaidant en faveur de «l'unification des rangs et le renforcement de l'action arabe commune», le SG de l'ONU réitère son appel pour un partenariat «solide et profond» entre l'ONU et la Ligue arabe. C'est aussi le même état d'esprit chez le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahamat Moussa Faki, qui a également appelé au renforcement des relations entre l'OUA et la Ligue arabe. Focalisant sur les aspects de similitudes entre les problématiques posées au monde arabe et aux pays africains, il estimera que «si l'UA et la Ligue des pays arabes avaient conjugué leurs efforts, la majorité des problèmes dont souffrent les peuples de leurs pays auraient été résolus». Pour le président de l'OUA, «notre lutte est commune en vue de la paix et la stabilité». L'organisation de la coopération islamique OCI n'est pas, non plus, du reste par rapport à cet enthousiasme généré par le sommet d'Alger. Dans sa déclaration, le président de cette instance internationale Hissein Brahim Taha a focalisé son intérêt sur le renforcement de la coopération autour «des principes et des objectifs communs», liés aux domaines économique, scientifique et culturel ainsi qu'en matière d'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Le principal responsable du camp des non-alignés, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, n'a pas dérogé à cette tendance générale, en appelant au renforcement et l'approfondissement des relations avec la Ligue arabe. Dans ce décor général, la solidarité agissante de ces organisations envers la Palestine a gagné en ampleur. D'où cet appel unanime à la reconnaissance internationale de l'État palestinien, appelant la communauté internationale à s'associer aux efforts des pays arabes visant à permettre à l'État de Palestine d'obtenir une reconnaissance internationale et d'accepter sa pleine adhésion à l'ONU et de mettre fin à l'occupation. D'autant que ces organisations sont unanimes à consolider le processus d'Alger, visant à réunifier les rangs palestiniens. Pour le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, il est urgent de faire cessez «l'occupation et la souffrance persistante» en Palestine, estimant que «la paix doit avancer». Il appellera également à l'appui à apporter à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Unrwa), qui fait face à «une crise financière» grave. Pour Macky Sall, la question palestinienne est «une question que nous continuons à défendre à l'instar de tous les pays de la Ligue arabe». Quant au président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahamat Moussa Faki il appellera à «la conjugaison des efforts des deux instances et à la consolidation de la solidarité et de la coordination pour soutenir le peuple palestinien de manière pratique et efficiente». Même son de cloche à l'OCI, où Hissein Brahim Taha a estimé que «la question palestinienne est une question centrale qui unit les mondes arabe et musulman et appelle à une action commune accrue, dans un contexte marqué par la poursuite des agressions», contre les populations palestiniennes.