La diplomatie parlementaire a eu sa part dans le cadre de la coopération algéro-française. Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Salim Merah, a reçu des députés de l'Assemblée nationale française.

C'est une nouvelle pratique qui s'installe afin de donner plus de sens au rôle du Parlement comme prolongement du travail que mène le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, sur le plan diplomatique.

Il s'agit d'une approche qui s'articule autour de la diplomatie parlementaire, qui vise à faire connaître les positions de l'Algérie au niveau des Parlements du monde en général.

Dans ce sillage, le Parlement algérien a entamé, à travers le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APN une rencontre avec les députés français afin d'appuyer les efforts que mène la diplomatie algérienne à ce niveau.

Salim Merah a souligné, dans ce registre, à l'adresse des députés français que «la diplomatie parlementaire contribuera au renforcement des relations bilatérales et l'intensification de la coopération économique, à travers des rencontres d'hommes d'affaires des deux pays et davantage de partenariats «gagnant-gagnant», notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur,

de l'agriculture et de la culture», a-t-il affirmé. Les échanges ont concerné plusieurs dossiers, mais la question de la Mémoire a été soulevée par les deux parties, qui représentent les Parlements des deux pays. À ce propos, le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale a débattu de la question des essais nucléaires au Sahara, en soulignant «l'attachement de l'Algérie à l'examen de ces questions en suspens et à leur traitement de manière juste et légale», mentionne-t-on.

Les parlementaires algériens ont réaffirmé les positions de l'Algérie en matière de politique étrangère, indiquant que «les principes de la politique étrangère algérienne, fondée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, ainsi que son souci de renforcer la coopération face aux défis sécuritaires et ceux liés à la stabilité et au développement, outre le dialogue comme moyen de règlement des crises», note-on.

Cette étape va permettre aux deux Parlements de s'atteler à réunir les conditions d'une coopération parlementaire en mesure d'accélérer les échanges et les partenariats bilatéraux entre les deux pays, sur les plans économique, stratégique et politique.