Il s'est présenté sur une liste indépendante «Nokhab El Djazair», lors des dernières élections législatives du 12 juin.

Elu, le tribunal a néanmoins requis 3 ans de prison ferme à l'encontre de ce nouveau député pour les chefs d'inculpation «d'octroi d'avantages non justifiés lors de la conclusion d'un marché non conforme à la réglementation et faux et usage de faux, lorsqu'il était maire de la commune de Beni Hmidène, située à 30 km au nord de Constantine. Une affaire qui a d'ailleurs fait beaucoup de bruit à Constantine. Les réactions sur les réseaux sociaux ne manqueront pas de rapporter l'indignation des citoyens. Le dossier du mis en cause, répondant au nom de Mohcène Tahar, a été pris en charge par la justice avant la date des élections législatives qui ont eu lieu le 12 juin dernier.

Des sources judiciaires proches du dossier, indiquent que «le mis en cause a d'abord été entendu en tant que témoin, avant de basculer dans la case des accusés durant le déroulement de l'enquête».

Notons que celle-ci, soit l'enquête, a été déclenchée par les services de la Gendarmerie nationale». L'affaire en question implique, selon les mêmes sources, 18 personnes dont des élus et des administrateurs au niveau de la commune de Beni Hmidène. Les accusés devaient dans l'ensemble répondre à de nombreux chefs d'inculpation, à savoir dilapidation et détournement des deniers publics, participation dans le détournement de fonds publics, mauvais usage de la fonction, changement illégal du caractère agricole de certains terrains, octroi d'avantages non justifiés lors de la conclusion d'un marché non conforme à la réglementation et faux et usage de faux. L'enquête entre dans le cadre de la lutte contre la corruption au niveau de la wilaya de Constantine.

Les plaintes, les dépassements, la mauvaise gestion et les abus de pouvoir, s'ajoutant au détournement des terres agricoles en octroyant des permis de construire non réglementaires ont fait réagir les services de sécurité qui ne manqueront pas de déclencher des investigations sur les activités des mis en cause qui ont comparu devant le tribunal de la commune de Zighoud Youcef. Vu l'importance du dossier, lourd de conséquences, l'affaire a été transférée vers le tribunal de la daïra d'El Khroub.

Les mis en cause, dont l'élu à la députation, ont été jugés et des peines de prison ont été requises à leur encontre. Cependant, on apprend qu'il a été fait appel par les personnes accusées.