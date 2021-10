Cette jeune informaticienne nous dévoilera une autre réalité au sujet des universités algériennes. En visite en Algérie, l'Algérien Mourad Bouache, un expert en Data Center, supervisant une équipe de chercheurs à Yahoo, à la Silicone Valley, aux USA, a pu constater, de visu, la qualité du matériel à l'université de Skikda. Un matériel qui, jusqu'en 2019, est resté inexploité. «Il a remarqué que cette université disposait de ressources matérielles, mais qu'elles étaient inexploitées... d'où la création de Skai Lab, en 2020», nous confiera-t-elle à ce sujet, tout en s'interrogeant: «Je me demandais si certaines universités disposaient déjà des ressources matérielles et logicielles pareilles, mais ne savaient pas quoi en faire?». En effet, après le passage de cet éminent expert algérien à cette université il a pu concourir à l'émergence du premier centre d'intelligence artificielle en Algérie, SkaiLab (#Skikda AI Lab). Construit avec le concours du HPC de l'université de Skikda, une unité de calcul intensif, le projet a finalement démarré en février 2020. Ce jeune quarantenaire algérien avait réussi, à lui seul, à relever le défi de monter un projet aussi grandiose que de mettre en place le noyau dur d'un projet tout aussi grandiose. Cinq étudiants algériens, trois étudiants en Master II informatique et deux doctorants en informatique, étaient concernés par ce projet. Il réussira à drainer des éminences grises établies à l'étranger, comme le docteur Senouci de l'ECE Paris, ainsi que le docteur Amine Abdaoui, d'AirBus Toulouse France. Pour faire aboutir son projet, il fera appel à des experts américains d'Intel pour assurer les cours et une certification de la part d'AI Academy, le géant des microprocesseurs Intel à la Silicon Valley. Voici un exemple concret de pragmatisme et de patriotisme.