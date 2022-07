La chaîne commerciale était bien huilée à l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha. Dès mercredi dernier, les signes annonciateurs d'un Aïd sans couacs étaient visibles, notamment avec un approvisionnement d'appoint en lait des différents commerces. Ce schéma aura été respecté par les autres prestataires en denrées diverses, dont le pain, les fruits et légumes, les viandes...Aussi, le jour J, le plan d'approvisionnement en produits alimentaires s'est avéré efficace. Pour rappel, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a réquisitionné 49693 commerçants, à travers le territoire national, dans le cadre du «programme de permanence à l'occasion de l'Aïd el Adha 2022».

Ces permanenciers, devaient assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation. Ils étaient constitués de 6129 commerçants activant dans la boulangerie, 27707 dans l'alimentation générale, fruits et légumes, 15381 dans des activités diverses, ainsi que 472 unités de production, dont 137 laiteries, 294 minoteries et 41 unités de production d'eaux minérales, a-t-on prévu. Toutefois, quelques jours après la célébration de chaque fête, l'activité commerciale ne reprend pas. Toutefois, les quelques bémols constatés çà et là ont été relevés au deuxième jour de l'Aïd, ce recul de l'offre de service au citoyen est décidément observé, bon an mal an, systématiquement dans les rues du pays. Les longues chaînes devant les boulangeries au lendemain de chaque Aïd, rentrent quasiment dans la normalité serait- on forcé de dire.

Toutefois, quelques jours après la célébration de chaque fête, l'activité commerciale ne reprend pas. D'ailleurs, le ministère n'a pas manqué d'inviter les opérateurs économiques réquisitionnés à contribuer massivement à la réussite de «l'opération de cette année», rappelant de plus belle «l'obligation de procéder, après la fête de l'Aïd, à la reprise de leurs activités commerciales et la réouverture de leurs magasins conformément aux dispositions régissant les congés durant les fêtes légales et religieuses». L'on signale que 2 296 agents de contrôle ont été affectés à travers l'ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en oeuvre du programme des permanences.

Côté transport, la machine était plutôt bien huilée, particulièrement dans la capitale, où le tramway d'Alger était sur rail et sifflait ses passages, très tôt dans la matinée de samedi dernier. Idem pour l'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger Etusa, dont les véhicules sillonnaient les différentes localités du grand Alger, au grand bonheur des familles qui pouvaient ainsi se déplacer sans souffrir le martyre. Les autocars bleu et blanc de l'Etusa empruntaient leurs itinéraires sur fond d'une circulation automobile, devenue soudainement évanescente, voire rare, donnant aux agglomérations des allures de villes fantômes. Dès la fin du rite de sacrifice des moutons, les camions de l'établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères Netcom se déployaient dans les quartiers. Les agents et travailleurs affiliés à cette entreprise ont alors pris d'assaut les points de collecte des déchets résultant du sacrifice des bêtes. Rappelons ici que le ministère de l'Environnement a organisé, à l'occasion de cet Aïd, une large campagne de sensibilisation pour s'assurer de la valorisation des peaux des moutons sacrifiés, du bon déroulement de l'abattage et de la collecte des déchets. Pour les déplacements en voiture, Naftal était pour sa part au rendez-vous de l'Aïd.

Le fuel ayant été assuré par les stations implantées à des carrefours stratégiques et autres points autoroutiers. «La distribution des produits pétroliers au réseau les stations-service et les points de vente sera assurée 24 heures sur 24, sur l'ensemble de territoire national», assurait déjà Naftal quelques jours avant la fête de l'Aïd El Adha qui aura été finalement célébrée à l'abri des pannes sèches.