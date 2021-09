Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, participera à New York à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 au 28 septembre 2021. Les travaux de la session de cette année porteront sur le thème «Construire sur l'espoir pour renforcer la résilience face au Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète et respecter les droits du monde», rappelle un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs réunions et rencontres de haut niveau sont également inscrites à l'ordre du jour de cette session, ajoute la même source qui précise que la session en cours est présidée par l'ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdullah Shahid. Une occasion pour les États membres d'affirmer leur attachement au pluralisme et à la solidarité internationale et d'étudier les voies et moyens leur permettant de corriger les déséquilibres actuels et d'asseoir un système de gouvernance mondiale qui soit inclusif, juste et équitable. Au cours de son séjour à New York, le chef de la diplomatie participera à de nombreuses conférences et réunions de haut niveau, dont, notamment la réunion ministérielle consacrée au processus de paix en Libye. Par ailleurs, Ramtane Lamamra tiendra une réunion, le 22 septembre, avec les ministres des Affaires étrangères de la troïka arabe, l'Arabie saoudite, la Tunisie et l'Algérie, et leurs homologues des Etats membres du Conseil de sécurité de l'ONU, en présence du secrétaire général de la Ligue arabe (LA), Ahmed Aboul Gheit. Cette réunion aurait pour but d'examiner la situation dans la région arabe, notamment la cause palestinienne. Il sera également question de débattre du système alimentaire et de la 12e Conférence ministérielle sur la promotion de l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, réunion commémorative marquant le 20e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban sur la discrimination raciale, xénophobie et intolérance. En marge des travaux de cette session, Ramtane Lamamra aura plusieurs rencontres et entretiens, notamment avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale, Abdallah Shahid, sur des questions liées à la paix et à la sécurité internationales, la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable, en particulier dans le contexte des conséquences du Covid-19,la pandémie ainsi que les processus de réforme des Nations unies en cours.

Il est également prévu dans l'agenda de Ramtane Lamamra des rencontres avec plusieurs de ses homologues des Etats membres de l'ONU, sur les questions bilatérales et les dossiers d'intérêt commun aux niveaux régional et international.