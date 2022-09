Huit personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, hier, dans la wilaya de Djelfa. Selon le site Tariki de la Gendarmerie nationale, l’accident s’est produit au niveau du chemin communal N°25 reliant les communes d’Oum Laâdham et de Salmana, dans la wilaya de Djelfa, suite au dérapage d’un véhicule utilitaire. Selon communiqué des services de la Protection civile, les victimes seraient issues d’une même famille, alors que deux personnes ont été tuées et une autre blessée dans un accident de la circulation, survenu aux premières heures de la journée d’hier, sur le chemin de wilaya 09, près de Sidi Slimane, dans la wilaya de Tiaret, après une collision entre un véhicule de tourisme et un camion, sur le CW 09 reliant Frenda à Aïn Kermas. Des enquêtes ont été ouvertes par les services de sécurité, pour connaître les circonstances de ces accidents.