Rejoignant les grands axes retenus dans son Plan d'action, le gouvernement s'est penché, lors de sa dernière réunion, sur l‘importance de lutter contre les effets de la désertification, augmenter les surfaces irrigables et améliorer les performances du secteur. C'est dans cette optique que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté une communication consacrée à l'état d'avancement du projet de réhabilitation et d'extension du barrage vert. Un programme qui revêt un caractère national et stratégique, pour lequel le gouvernement entrevoit les dimensions écologique, environnementale et économique liées à ses potentialités de création de richesse et d'emplois. Il faut dire que cette orientation intervient dans une phase importante de la relance économique. Son rappel s'aligne sur les nouvelles orientations portant sur l'amélioration des rendements, et sur le désenclavement des régions à haut potentiel. à ce titre, cette dernière véhicule des perspectives de développement inestimables. Du fait que ce projet s'étend sur une superficie de 3,7 millions d'hectares et traverse le territoire national, sur 13 wilayas pour une longueur de 1 500 km et une largeur de 20 km. Autant dire qu'il répond aux exigences des nouveaux défis à relever. Ces derniers s'articulent autour de la diversification de la production agricole, la facilitation de l'investissement dans le domaine et l'obligation de résultats et de performances. Autrement dit, la relance du projet du barrage vert s'attellera aux axes centraux de la restructuration du secteur. Par ailleurs, si le projet a connu des retards et une absence de politiques adéquates, après son lancement dans les années 1970, il n'en demeure pas moins que son ossature reste intacte et prête à accueillir les nouvelles dispositions. Ces dernières s'articulent autour de l‘impératif d'inscrire sa relance sur un plan moderne et scientifique, répondant aux besoins de la diversification. C'est dans ce contexte que la direction générale des forêts avait annoncé son élargissement à moyen terme, avec un million d'arbres, pour atteindre quatre millions d'hectares, l'objectif étant de lancer la production d'espèces végétales avec un rendement et une rentabilité économique conséquents. Il comprendra, dans ce sens, la plantation de l'arganier, de caroubiers, de pistachiers, de figuiers de Barbarie, de différentes herbes médicinales et aromatiques. Autant dire que plus qu'un moyen de lutte contre la désertification, le projet du barrage vert prend des allures d'accélérateur économique à part entière. À ce titre, nul besoin de préciser l'importance de la dynamique qui naîtra dans son sillage. Cette dernière sera portée par un engouement certain de la part d'investisseurs et de porteurs de projets, qui n'auront aucun mal à lancer leurs entreprises, du fait que les nouvelles dispositions et mesures ont été mises en place, à cet effet. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté un rapport sur la réhabilitation et le réaménagement du grand périmètre d'Abadla, wilaya de Béchar. Présentant les mesures nécessaires pour sécuriser l'approvisionnement en eau de ce périmètre, en vue de couvrir tous les besoins en ressources hydriques. De même importance, les mesures inhérentes à la préservation et à l'extension des superficies agricoles, ainsi que le développement des activités industrielles, ont été mises en avant.