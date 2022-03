Le juge d’instruction près la deuxième chambre du tribunal correctionnel de Souk Ahras a ordonné, mardi soir, le placement en détention provisoire de quatre membres d’une même famille, une mère, sa fille et ses deux fils. Ils sont poursuivis pour meurtre avec préméditation d’une jeune femme d’une vingtaine d’années. La victime n’était autre que la fille et la sœur. Les faits se sont déroulés, au début de semaine, dans la commune d’Aïn Zana, jouxtant la frontière algéro-tunisienne, dans la wilaya de Souk Ahras. Les soupçons ont été éveillés lorsque les services médicaux de la commune ont été saisis par la famille pour un permis d’inhumation de leur fille. Selon leurs propos, la victime serait décédée des suites d’une crise cardiaque. Les premières constations ont éveillé les soupçons des services médicaux qui ont alertés la brigade de Gendarmerie nationale d’Aïn Zana qui a saisi le procureur de la République qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. Le rapport du médecin légiste a conforté les premiers soupçons. L’enquête préliminaire a prouvé que la victime a été tuée par sa propre mère, âgée de 60 ans, aidée par sa fille et ses deux fils aînés.