Un homme a été retrouvé mort dans des circonstances insolites. La scène a eu lieu au niveau de la wilaya de Tébessa. Son corps a été découvert dans un baril. Suite aux investigations, les autorités ont réussi à appréhender les coupables : la belle famille de la victime. En fait, le crime a eu lieu, il y a six mois et cinq personnes ont été arrêtées pour ce crime, selon un communiqué des services de police de Tébessa. Les mis en cause ont été inculpés pour meurtre avec préméditation, mais aussi pour complicité après s’être associés afin de dissimuler les preuves qui permettaient de résoudre cette enquête. Parmi les coupables, on retrouve son épouse, son beau-frère, sa belle-sœur et une connaissance de l’épouse. Le neveu de celle-ci serait, lui aussi, accusé d’avoir caché les faits aux autorités le rendant ainsi complice.