Un phénomène bien accueilli en ces temps de sécheresse.

Des pluies orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, devaient affecter jusqu'à hier soir, trois wilayas de l'extrême sud du pays, a indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis, hier, par l'Office national de la météorologie (ONM).

Placé en vigilance «orange», ce phénomène pluviométrique, bienvenu en ces temps de sécheresse, concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et le sud de Tamanrasset, précise la même source. L'ONM souligne que la validité de ce BMS était prévu jusqu'à hier, à 22h00.

Les quantités de pluie estimées et qui seront accompagnées de rafales de vent sous orages, devront varier entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, ajoute le BMS.