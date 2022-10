Trois terroristes ont été arrêtés par les services de sécurité mercredi dernier dans une opération déclenchée sur la base d'informations recoupées et vérifiés. Les arrestations ont eu lieu au niveau de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, a-t-on également appris. Une information confirmée par le ministère de la Défense nationale dans un communiqué qui souligne que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ont capturé, mercredi à Bordj Badji Mokhtar dépendant de la 6e Région militaire, trois terroristes». Selon la même source, les trois terroristes «activaient dans la région du Sahel». Une zone instable qui a toujours été exploitée par les groupes terroristes, mais aussi par les narcotrafiquants, les marchands d'armes et les contrebandiers. D'où l'importance d'avoir dressé une ceinture de sécurité ayant permis l'arrestation de ces trois terroristes aussitôt après avoir franchi les frontières nationales.

Il s'agit, selon le communiqué du ministère, des «dénommés Larbi Ladmi Mohamed dit Talha, Lansari Abdellah dit Oussama, Laârbi Ladmi Ali, dit Soheib». Lors de la même opération, menée avec beaucoup de précision, les services de sécurité ont réussi à mettre fin aux activités subversives d'un élément de soutien répondant au nom de «Ould Bekay Sid Ahmed, dit Zaza», a ajouté le ministère. Les mêmes services ont pu récupérer deux véhicules utilitaires qui servaient de moyens de transport aux terroristes. Cette opération confirme, une fois de plus, la détermination et la vigilance de l'Armée nationale populaire à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et à couper la voie devant toute forme de soutien et d'apologie aux groupes terroristes. Elle confirme également tout l'engagement des services de sécurité de combattre le crime sous toutes ses formes. L'expérience acquise par les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, a fait de l'Algérie un des modèles à suivre. Son efficacité est aujourd'hui louée par le monde entier. L'Algérie joue un rôle pivot dans la région pour l'instauration de la sécurité et n'a jamais manqué de proposer sa collaboration aux pays de la région.

L'Algérie a, à plusieurs occasions, soulevé l'importance du renforcement de la coopération économique, sociale et culturelle, et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la solidarité et l'assistance pour relever, individuellement et collectivement, les défis multiformes auxquels font face les pays de la région.

En Effet, l'Algérie, a été l'initiatrice d'une coopération régionale efficace pour la prévention et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Mise en place depuis 2007, cette initiative repose sur un cadre stratégique et opérationnel militaire, mais aussi sur le lancement de programmes de développement économique et social destinés aux habitants des régions concernées.